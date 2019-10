Schlierstadt. (ahn) "Crazy Alm" hieß sie zuvor, zuletzt "Solero" - doch der einzig wahre Name der Schlierstadter Kultdisco kann nur "Caribic" sein - da sind sich die meisten Besucher einig, die damals in den 80er und 90er Jahren Wochenende für Wochenende in der Disco feierten.

Mehrere hundert Gäste fanden sich dann pro Abend in der "Caribic" ein. Aus dem Umkreis von bis zu 50 Kilometern reisten sie an, um die einzigartige Atmosphäre zu genießen. Doch was machte die "Caribic" so besonders? Was machte sie zur Kultdisco?

Wenn man sich mit ehemaligen Gästen unterhält, wird schnell klar, dass es besonders die familiäre Atmosphäre war, die die Massen anzog. Die Rede ist sogar vom "Wohlfühl-Wohnzimmer". Man kannte sich unter- und feierte miteinander. Freundschaften wurden geschlossen und auch die eine oder andere Beziehung fand in der "Caribic" ihren Anfang. Einige von ihnen haben noch bis heute Bestand. Und natürlich kam es dabei dann auch mal vor, dass die eine oder andere Beziehungskrise dort zelebriert wurde - zum Leidwesen der Streithähne und zur Belustigung des Publikums.

In der Schlierstadter Kultdisco "Caribic" wusste man früher zu feiern. Foto: privat

Außerdem war die Disco als Versammlungsort auch eine Plattform, wo die neuesten Geschichten ausgetauscht wurden - schließlich gab es ja damals noch kein Facebook. Damals war die "Caribic" die einzige Disco in der näheren Umgebung. Und auch wenn es lediglich eine Dorfdisco war - für die Besucher war sie etwas ganz Besonderes.

Ein weiterer Erfolgsgarant war die musikalische Unterhaltung. Über Jahre hinweg verantwortlich für den richtigen Groove war als DJ vor allem der inzwischen verstorbene Volker Lindner. Er war Mitinhaber des deutschen Hip-Hop-Labels "K-Town Records" und hat sich unter anderem als Produzent von "Down Low" sowie anderen Musikprojekten einen Namen gemacht - er hatte sogar Platzierungen in den deutschen Charts. Neben den DJs traten auch diverse Künstler und Live-Acts auf, die die Stimmung ebenfalls gekonnt anheizten.

Doch nicht nur die Musik war erstklassig, sondern auch die besonderen Events, die im "Caribic" angeboten wurden. Da gab es für alle Fans der härteren Musik etwa den "Rock am Montag". Ebenso großen Anklang fand immer wieder die "Flugplatzfete" oder die "Schwimmbadfete", die zusammen mit der DLRG veranstaltet wurde. Für Fußballbegeisterte gab es das "Torwandschießen", bei dem unter Umständen auch einmal ein Schluck "Zielwasser" half. Viel Aufsehen erregten auch immer die "Misswahlen", bei denen die Odenwälder Schönheiten ihren großen Auftritt hatten.

1996 kam es dann zu einem Betreiberwechsel, Michael Pfaus übernahm nun die Disco. Damit einher ging auch die Änderung des Namens: "Caribic" wurde zu "C2 Club Caribic". Später wurde die Disco noch in "Solero" umbenannt, doch da hatte sie bereits vieles von ihrem Reiz eingebüßt, so die einhellige Meinung derjenigen, die in jungen Jahren in der "Caribic" ihren Hauptort zum Feiern hatten.

Heute ist das Gebäude im Besitz der Familie Seibold. Und diese ist mitverantwortlich, dass sich die damalige "Caribic"-Generation wieder jung fühlen und vor Ort in Erinnerungen schwelgen kann. Denn die Seibolds stellen zweimal im Jahr exklusiv dem Förderverein des "HELP! Sommermärchen-Teams" das Gebäude zur Verfügung.

Dieser veranstaltet in der ehemaligen Disco seit drei Jahren "Caribic-Revivals", die die Menschen - wie damals - in Scharen anziehen. Verbunden damit ist immer ein guter Zweck. Dieses Jahr wird etwa die Nepal-AG der Abt-Bessel-Realschule in Buchen unterstützt. Außerdem soll auch noch eine lokale Einrichtung profitieren.

Die Veranstalter möchten mit den "Revivals" ermöglichen, dass man Erinnerungen an alte Zeiten wieder aufleben lässt und alte Bekannte trifft - das "Caribic"-Gefühl von damals könne natürlich nicht wiederhergestellt werden.

Lange müssen die "Caribic"-Fans nicht mehr warten: An den Samstagen, 16. und 23 November, öffnet die Schlierstadter Kult-Disco wieder ihre Pforten, und zwar im Besonderen für die Ü40-Generation, die die Erinnerung an die schönen Stunden damals in ihrem "Wohnzimmer", der "Caribic", wieder aufleben lassen können.