Die Präsidiumsmitglieder Jörg Fritsch und Michael Noe überreichten den "Ehren-Till" an Karl Heß. Der verdiente Fastnachter hatte dem inzwischen renommierten Gardetanzturnier des Narrenrings zu quasi bundesweiter Bekanntheit verholfen. Foto: Bernd Stieglmeier

Osterburken/Walldürn. (Sti.) Für seine umfangreichen Verdienste um die Fastnacht hat Karl Heß aus Osterburken den "Ehren-Till" des Narrenrings Main-Neckar erhalten. Diese höchste Auszeichnung wurde damit erst zum zweiten Mal in der Geschichte des Narrenrings verliehen. Die Präsidiumsmitglieder Jörg Fritsch und Michael Noe hatten das gute Stück gesponsert.

Jürgen Blatz als langjähriger Weggefährte von Karl Hess, der besonders für sein Engagement bei den Narrenring-Gardetanzturnieren geehrt wurde, erinnerte in seiner Laudatio an die Anfänge des karnevalistischen Tanzsports. 1972 fand die erste Deutsche Meisterschaft statt, der laut Blatz ein fast explosionsartiger Anstieg der Teilnehmerzahlen an den Ausscheidungsturnieren gefolgt sei. Aktuell messen sich jährlich 80.000 Kinder und Jugendliche bei den Turnieren des Bunds Deutscher Karneval (BDK).

Die Garden des Elferrats der Stadt Osterburken seien in dieser Pionierzeit, in der sich der fastnachtliche Tanz entwickelte, mittendrin gewesen - und dank ihres leidenschaftlich engagierten Präsidenten Karl Heß resultierten daraus regelmäßig erfolgreiche Teilnahmen. "Karl Heß hat den karnevalistischen Tanzsport nicht nur in seinem geliebten Verein geführt, sondern auch im Narrenring Main-Neckar gepflegt und gefördert und mit großem persönlichem Engagement auf ein anerkannt hohes Niveau geführt", betonte Blatz - und das nicht immer ohne Widerstände. "Das fastnachtliche Brauchtum und der dazugehörige Tanz waren schon immer seine große Liebe".

Für Pflege und Fortbestand habe sich Karl Heß als zukunftsorientierter Motor seines Elferrats der Stadt Osterburken und auch im Narrenring Main-Neckar große Verdienste erworben. Für alle Tanzaktiven gelte Heß als "ein guter Kümmerer" und für seine Osterburkener als "vorbildlicher ,Vater’ seiner Elferratsfamilie". Zukunftsgerichtet habe er früh erkannt, dass Aus- und Weiterbildung im Tanzsport eine Grundvoraussetzung für Ideen und Erfolg seien.

Blatz: "Mit der Ausrichtung hochwertiger Schulungen für die Vereine des Narrenrings Main-Neckar war Karl Heß stets ein leidenschaftlicher Mittler zwischen gelebter Fastnacht und Tanzsport, und mit Recht tragen die Tanzturniere des Narrenrings Main-Neckar heute den Namen ,Karl-Heß-Tanzturnier’." Persönlich dankte Jürgen Blatz dem Geehrten, dass er gemeinsam mit ihm zum Vorteil aller Vereine im Narrenring-Main-Neckar Tanzkompetenz für die Jugendarbeit als die beste Investition in die Zukunft habe einbringen dürfen.