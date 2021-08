Adelsheim/Osterburken. (joc) Gerade einmal rund 15 Sekunden dauert die 295 Meter lange Fahrt mit dem Auto durch den Eckenbergtunnel zwischen Adelsheim und Osterburken, wenn man sich an die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h hält. In diesem kurzen Zeitraum kann man sicherlich nicht einmal ansatzweise die gebündelte moderne Technik wahrnehmen, die hinter und in einem solchen Bauwerk steckt.

Auf Einladung des Fachdienstes Straßenbau und Straßenunterhaltung sowie der Straßenmeisterei Mosbach, die für die Betreuung des Tunnels zuständig ist, konnte die RNZ im Zuge der am Mittwoch alljährlich durchgeführten Wartungs- und Reinigungsarbeiten einen Blick hinter die Kulissen des Tunnels werfen. Es ist übrigens der einzige Straßentunnel im gesamten Neckar-Odenwald-Kreis!

Die hoch technisierte Welt in und rund um den Tunnel erläuterten der Leiter des Fachdienstes Straßenbau und Straßenunterhaltung, Harald Steinbach sowie der Leiter der Straßenmeisterei Mosbach und dessen Stellvertreter, Bernhard Aumüller und Erhard Saffrich. Zudem standen der damalige Projektleiter des Eckenbergtunnels Arno Hofmann und Manuel Roos vom Regierungspräsidium Karlsruhe, Bauleitung Buchen, für Infos und Fragen zur Verfügung.

Hintergrund Der Eckenbergtunnel zwischen Adelsheim und Osterburken verläuft in Ost-West-Richtung und ist 295 Meter lang. Er zählt damit zu einem der eher kürzeren Tunnel im bundes- oder europaweiten Vergleich. Für den Neckar-Odenwald-Kreis ist der Eckenbergtunnel allerdings der Tunnel schlechthin, denn es ist der einzige Straßentunnel im gesamten Kreis. Nach [+] Lesen Sie mehr Der Eckenbergtunnel zwischen Adelsheim und Osterburken verläuft in Ost-West-Richtung und ist 295 Meter lang. Er zählt damit zu einem der eher kürzeren Tunnel im bundes- oder europaweiten Vergleich. Für den Neckar-Odenwald-Kreis ist der Eckenbergtunnel allerdings der Tunnel schlechthin, denn es ist der einzige Straßentunnel im gesamten Kreis. Nach entsprechender Vorarbeit durch die Planer konnte der Tunnelstich für das Bauwerk im März 2013 vorgenommen werden. Nach circa vierjähriger Bauzeit konnte die Inbetriebnahme dann im Jahr 2017 erfolgen. Die Gesamtkosten für die Errichtung des Tunnels belaufen sich auf rund 14 Millionen Euro. Davon entfallen auf den Rohbau allein 12 Millionen Euro. Die Betriebstechnik schlägt mit 1,5 Millionen Euro zu Buche. Die jährlichen Unterhaltungskosten der Tunnelanlage belaufen sich auf etwa 80.000 Euro. rnz

Die Führung durch die fünf Fachleute begann am Mittwoch am Betriebsgebäude Ost des Tunnels, einem auf den ersten Blick recht unscheinbar wirkenden kleines Gebäude auf der Osterburkener Seite des Eckenbergtunnels in unmittelbarer Nähe zum Tunneleingang. Doch der erste Blick täuscht: In diesem Gebäude befindet sich Hightech pur bzw. der Schlüssel dazu. Nicht umsonst unterstreicht Harald Steinbach: "Dieses Betriebsgebäude ist der eigentliche Kopf des Tunnels!"

Bernhard Aumüller stellte das Innenleben vor: So befinden sich im Betriebsgebäude Ost unter anderem die Leittechnik (einschließlich Visualisierung), die analoge und digitale Funktechnik, die Stromzähler, eine Brandmeldeanlage, Brandschutz, Tunnelautomation und die unterbrechungsfreie Stromversorgung, die bei einem Stromausfall die rasche Umschaltung in den Batteriebetrieb ermöglicht. Ebenfalls sehr wichtig ist die aufwendige Einbruchmeldeanlage, die das Gebäude vor ungebetenen Besuchern schützt.

Unmittelbar vor der Einfahrt in den Tunnel befinden sich jeweils eine Tunnelnotrufanlage, Videotechnik, Verkehrstechnik und die Tunnelfunkanlage.

Und dann geht es auch schon in den Tunnel. Diesen passieren im Schnitt pro Tag 5000 Autos auf dem Weg zum Autobahnanschluss Osterburken oder zu ihrem Arbeitsplatz in der Region. Und weil diese Fahrzeuge den Weg durch den Tunnel nehmen würden, entlasten sie damit viele im Einzugsbereich liegende Innenstädte.

Auffallend im Tunnel sind die extrem vielen Natriumdampflampen. Insgesamt sind es auf 295 Metern 139 Leuchten der Einfahrts- und Durchfahrtsbeleuchtung, elf Fluchtwegleuchten und 24 selbstleuchtende Markierungselemente. Das hat seinen Preis: Pro Jahr fallen im Tunnel etwas über 20.000 Euro an Stromkosten an.

Faszinierend ist die verwendete Lichttechnik: Damit der Kontrast vom hellen Tageslicht zur Dunkelheit des Tunnels auf den Fahrer nicht zu schroff wirkt, sind acht verschiedene Helligkeitsstufen bei der Innenbeleuchtung möglich. Diese werden je nach dem aktuellen Tageslicht gesteuert, damit der Autofahrer sanft und ohne größeren Leuchtdichtewechsel die Strecke im Tunnel durchfahren kann.

Immer am letzten Mittwoch im August und am ersten Mittwoch im September ist der Eckenbergtunnel für den Verkehr wegen Reinigungs- und Wartungsarbeiten komplett gesperrt.

Auch das im Tunnel eingesetzte Entwässerungssystem verkörpert einen sehr hohen Standard.

Im Tunnel ist es am Mittwoch denkbar ruhig, weil er während der Wartungs- und Reinigungsarbeiten für den regulären Straßenverkehr einen Tag lang komplett gesperrt ist. Stattdessen surrt das Spezialfahrzeug der Reinigungsfirma Götz aus dem Kreis Calw über den Asphalt und poliert – ähnlich wie in einer großen Autowaschanlage – die Seitenwände des Tunnels. Schon nach kurzer Zeit stellt sich der Erfolg ein. Die zuvor von den Abgasen grau gewordenen Wände erstrahlen wieder im ursprünglichen hellen Weiß.

Parallel dazu überprüft die Firma Dürr aus Weinstadt die Tunneltechnik, die seinerzeit auch von ihr installiert worden war. Daneben sind noch weitere Firmen im Einsatz, nämlich die Firma Kuhn aus Höpfingen für die Wartung und die Firma Butz, die für die Entwässerung zuständig ist.

Der Termin für die Wartungs- und Reinigungsarbeiten im Eckenbergtunnel steht schon seit längerem fest. Bernhard Aumüller: "Wir haben das mit den Firmen besprochen und uns dann schließlich auf den letzten Mittwoch im August und den ersten Mittwoch im September verständigt. An diesen beiden Tagen wird der Eckenbergtunnel komplett auf Vordermann gebracht. Dafür ist eine Vollsperrung notwendig, aber dafür ist dann auch garantiert, dass der Tunnel die anderen 363 Tage im Jahr offen ist."

Unmittelbar nach dem Verlassen des Tunnels wartet auf der linken Seite ein weiteres kleineres Technikgebäude. Es ist quasi das Pendant des Osterburkener Betriebsgebäudes, dieses Mal für den Bereich Wasser- und Abwassertechnik. Und im Erdreich befindet sich hier ein 100 Kubikmeter fassender Löschwasserbehälter mit Druckerhöhungsanlage und Gefahrengutbecken. Bei einer Entnahme wird dieser Behälter über eigens gelegte Wasserleitungen sofort nachgespeist.

Bernhard Aumüller erläuterte das Innenleben im Betriebsgebäude Ost. Foto: Joachim Casel

Im Eingangsbereich des Tunnels macht sich während unseres Rundgangs ein Team der Straßenmeisterei ans Werk und mäht die auf die Straße eindringende Bepflanzung ab. Bernhard Aumüller: "Es ist klar, dass wir an den beiden Tagen so viel wie möglich machen wollen. Und da gehört auch das Mähen dazu. Sonst müssten wir an einem anderen Tag die Straße halbseitig sperren. Da machen wir lieber alles komplett an einem Termin!"

Übrigens: Der Eckenbergtunnel ist nicht nur eine wichtige, hoch technisierte und schnelle Straßenverbindung, er ist auch überaus sicher und nahezu störungsfrei, wie die Fachleute übereinstimmend betonen, denn hier sei modernste Leittechnik verarbeitet. Bei einem Verkehrsunfall gehen die Notrufe sofort an die Leitstelle, damit die Rettungskräfte bei Bedarf schnell ausrücken können. Harald Steinbach: "Und die 50 Zentimeter dicke Tunnelwand bietet hervorragenden Schutz gegen äußere Kräfte." Arno Hofmann fasst zusammen: "Der Tunnel ist ja auch noch recht jung, und er wurde nach den neuesten technischen Vorschriften und Erkenntnissen gebaut und ausgestattet. Dieser Tunnel ist absolut sicher!"