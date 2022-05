Eberstadt. (rüb) Eine Zeitreise in die Welt vor Millionen Jahren soll schon bald in einem neuen Präsentations- und Ausstellungsraum für regionale geologische Funde an der Eberstadter Tropfsteinhöhle möglich werden. Über diese "Aufwertung des touristischen Flaggschiffs Buchens" informierten Bürgermeister Roland Burger und Fachbereichsleiterin Sarah Wörz den Gemeinderat am Montagabend in der Stadthalle. Sie werteten das Projekt als "nachträgliches Geburtstagsgeschenk" für die Höhle, deren Entdeckung vor 50 Jahren im vergangenen Jahr groß gefeiert worden war.

Rund 60.000 Menschen besuchen im Jahr die Tropfsteinhöhle. Künftig können sie vor dem Besuch der Höhle mittels 3D-Animationen deckenhohe Schachtelhalme und Dinosaurier bewundern. Die wertvollen Fossilienfunde und Tropfsteingebilde stammen aus der Buchener Region und werden so für die Nachwelt erhalten. "Die einzigartigen Funde wurden uns von Karl Türschel zur Verfügung gestellt", informierte Bürgermeister Burger. Für die Funde des Schlierstadter Hobbypaläontologen Karl Türschel (†), der über die bedeutendste Sammlung von Muschelkalkexponaten in der gesamten Region verfügte, interessierten sich renommierte Museen wie etwa das Stuttgarter Naturkundemuseum.

Sarah Wörz erinnerte daran, dass das Besucherzentrum an der Tropfsteinhöhle vor etwa zehn Jahren eröffnet wurde. Dort liege der Schwerpunkt der Information auf der Höhlenbildung und der Tropfsteinentstehung. Der Platz reiche nur für die Präsentation von einigen Muschelkalkexponaten in zwei Vitrinen. Eine große Zahl sehr interessanter Exponate könne der Öffentlichkeit daher bislang gar nicht gezeigt werden.

So soll das neue Ausstellungsgebäude, das zwischen dem Besucherzentrum (l.) und dem Höhleneingang (r.) gebaut wird, aussehen. Foto: Busch

Um dieses kulturelle Erbe im Rahmen einer Ausstellung für die Nachwelt zu erhalten und in den regionalen geologischen sowie erdgeschichtlichen Zusammenhang stellen zu können, müsse deshalb ein zusätzliches Ausstellungsgebäude errichtet werden. Als Standort wurde der Hangbereich zwischen dem Besucherzentrum und dem Zugangsstollen zur Höhle ausgewählt. Das barrierefreie Ausstellungsgebäude soll sich optisch gut an die Umgebung anpassen und eine Nutzfläche von ca. 60 Quadratmeter aufweisen. Wie beim Besucherzentrum liegt die Planung in den Händen von Architekt Nico Hofmann.

Im Inneren soll eine moderne Ausstellung entstehen, die dem Besucher die Entstehung des Gesteins sowie geologische und erdgeschichtliche Zusammenhänge fundiert, aber auch unterhaltsam erläutert.

Das Projekt wird vom Förderprogramm Leader bezuschusst. Die Leader- Aktionsgruppe Badisch-Franken hat im November grünes Licht für eine Förderung gegeben. Der Bewilligungsbescheid des Regierungspräsidiums Karlsruhe ist dann am 17. März bei der Stadt eingegangen. Die Gesamtkosten liegen bei 237.852 Euro. Die Buchen muss Eigenmittel in Höhe von 117.926 Euro aufbringen, der Rest wird über die Leader-Förderung finanziert.

Baubeginn soll voraussichtlich im Sommer sein. Das Bauvorhaben muss bis 31. Mai 2023 abgeschlossen sein, um den Leader-Vorgaben zu entsprechen.