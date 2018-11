Buchen. (tra) Ein 46-jähriger Litauer, der sich vor dem Landgericht Mosbach wegen Drogenhandels verantworten musste, wurde am Montag zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt. Dem Mann, der seit fünf Jahren in Deutschland lebt und auch in Buchen wohnte, wurde von der Staatsanwaltschaft bandenmäßige Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen. Zudem habe er, gemeinsam mit einem Komplizen, Marihuana an einen Jugendlichen verkauft.

Dem Angeklagten wurden mehrere Drogendelikte vorgeworfen, die ihm teilweise nachgewiesen, teilweise nicht nachgewiesen werden konnten.

Richter Christian Trunk sah es als erwiesen an, dass der 46-Jährige am 24. Oktober 2017 daran beteiligt war, gemeinsam mit Komplizen 20 Kilogramm Marihuana aus Spanien über Frankreich nach Deutschland zu bringen. "Das geht aus der Auswertung der Mobilfunkdaten und der überwachten Handygespräche hervor", sagte Trunk in der Urteilsbegründung. "Der Angeklagte hat sich der Beihilfe schuldig gemacht." Dem Litauer konnte jedoch nicht nachgewiesen werden, Teil einer Bande zu sein.

Weiter sah es das Gericht als erwiesen an, dass der 46-Jährige mindestens 115 Gramm des in einer Garage in Hainstadt versteckten Marihuanas im Mai 2018 gemeinsam mit einem Komplizen nach Seckach gebracht hatte, wo der Komplize es an einen Minderjährigen verkauft hat. Der Angeklagte habe jedoch nicht gewusst, dass der Käufer der Drogen unter 18 sei, so Trunk.

Vom Vorwurf, am 28. September 2017 mindestens 700 Gramm Kokain aus Tschechien nach Deutschland gebracht zu haben, wurde der Litauer freigesprochen. "Für den Angeklagten spricht, dass er nicht vorbestraft ist und dass Marihuana eine weiche Droge ist. Es handelt sich jedoch um eine nicht geringe Menge", so der Richter.

Die Staatsanwaltschaft hatte die Verurteilung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Jahren beantragt.

Staatsanwalt Oberwittler bezog sich in seinem Plädoyer auf die 20 Kilogramm Marihuana, die aus Spanien eingeführt wurden.

"Die Beteiligten haben sich als Bande abgesprochen. Es herrschte reger Austausch, was durch die Telefonprotokolle belegt wird", so Oberwittler. Für die weiche Droge Marihuana sei somit ein hoher Aufwand betrieben worden.

Staatsanwalt Florian Sommer sagte, dass sich der Litauer des unerlaubten Handels einer nicht geringen Menge an Betäubungsmitteln schuldig gemacht habe. Die 1,3 Kilogramm Marihuana, die in der Garage in Hainstadt versteckt wurden, seien dem 46-Jährigen eindeutig zuzuordnen: "Der Angeklagte verfügte über zwei Schlüssel zur Garage, zudem wurden seine Fingerabdrücke auf der Verpackung des Marihuanas gefunden." Er räumte jedoch ein, dass nicht belegt werden konnte, dass der Litauer wissentlich Drogen an einen Minderjährigen verkauft habe.

Verteidiger Andreas Krämer hatte eine zur Bewährung auszusetzende Freiheitsstrafe von zwei Jahren und die Aufhebung des Haftbefehls beantragt. Das in Hainstadt gelagerte Marihuana habe der Litauer nicht selbst an den Jugendlichen in Seckach verkauft, somit sei er lediglich ein "Gehilfe".

Es könnte zudem bezweifelt werden, ob er an der Einfuhr der 20 Kilogramm Marihuana beteiligt gewesen sei. Deswegen sei er von diesem Tatvorwurf freizusprechen.

Vor der Urteilsverkündung äußerte sich der Litauer zu den Tatvorwürfen: Er räumte ein, dass das Marihuana bei ihm gefunden wurde und bereute, sich mit "diesem Personenkreis" eingelassen zu haben. Er sei von einer Zusammenarbeit im Bereich Autoreparatur ausgegangen, nicht von Marihuanahandel.

Der Litauer wurde wegen Beihilfe zur unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Tateinheit mit unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.