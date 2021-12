Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) "Wir wussten natürlich, dass die Nachfrage nach Tests steigen wird", sagt Steffen Horvath, "aber mit einem solchen Ansturm konnten wir nicht rechnen." Der Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands Buchen und seine haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter haben alle Hände voll zu tun, um die enorme Nachfrage nach Coronatests in der Region befriedigen zu können. Auf diese Entwicklung hat das Rote Kreuz nun reagiert: Seit Dienstag gibt es gegenüber der DRK-Geschäftsstelle in der Henry-Dunant-Straße nun auch eine Drive-in-Teststation.

"In unserem Hof ist es viel zu eng geworden", berichtet Horvath. Parkende Autos, An- und Abfahrten von Testwilligen und lange Schlangen vor den beiden Teststraßen: Vor allem zu den Stoßzeiten wurden die beengten Verhältnisse dort zum Problem. Zwar hat das DRK inzwischen ein neues Zelt aufstellen lassen, damit die Wartenden bei Regen oder Schneefall nicht nass werden.

Dennoch ist das Warten im Freien natürlich in den Wintermonaten nicht angenehm, und so entstand die Idee einer Teststation, an der sich die Bürger ganz bequem aus dem warmen Auto heraus testen lassen können. Dass die Gedankenspiele so schnell in die Realität umgesetzt werden konnten, ist auch den Schulleitern Konrad Trabold (Zentralgewerbeschule) und Christof Kieser (Helene-Weber-Schule) zu verdanken, welche die benötigte Flächen für die Teststation zur Verfügung gestellt haben. Auch die Firma Henn (Buchen) trug ihren Teil bei, indem sie einen Container zur Verfügung gestellt hat.

Seit gestern können sich dort die Bürger testen lassen. Die Zufahrt in den Drive-in erfolgt aus Richtung St.-Rochus-Straße. Die beiden Teststraßen im Hof des DRK bleiben parallel dazu weiterhin bestehen.

Vor allem im Winter ein Vorteil: Für den Test muss man das warme Auto nicht verlassen. Foto: Rüdiger Busch

Insgesamt betreibt das DRK allein in Buchen nun fünf Teststationen. Etwa 70 Mitarbeiter arbeiten an den aktuell zehn Teststationen im Altkreis. Die Eröffnung weiterer Teststraßen ist zudem vorgesehen.

Als im Oktober die kostenlosen Bürgertests ausliefen, war die Nachfrage nach Tests rapide gesunken. Das DRK hielt das Angebot dennoch aufrecht, um den Bürgern weiter die Möglichkeit eines Tests zu geben. Am 13. November kam dann die Kehrtwende der Politik, die Rückkehr zu den kostenlosen Bürgertests. Ab diesem Zeitpunkt nahm die Nachfrage stetig zu. Seit am 24. November die 3G-Pflicht am Arbeitsplatz in Kraft getreten ist, gab es einen weiteren Schub für die Teststationen. Vor allem morgens – vor Arbeitsbeginn – und zwischen 17 und 19 Uhr sind Schlangen an den Teststationen ein gewohntes Bild. Zwar können für die meisten Stationen online Termine vereinbart werden. Testen ohne Termin ist aber auch meistens möglich.

Es sind aber beileibe nicht nur Ungeimpfte, die sich testen lassen: Für die neue 2G-plus-Regel lassen sich viele Bürger testen, andere wollen beispielsweise vor einem Treffen mit anderen Menschen auf Nummer sicher gehen und lassen sich trotz Impfung testen. PCR-Tests bietet das DRK ebenfalls an – auch am Wochenende.

Insgesamt rund 1000 Tests führt der Kreisverband derzeit durchschnittlich am Tag durch. Der aktuellen Testknappheit zum Trotz: Durch die weitsichtige Planung sind dem DRK die Tests noch nicht ausgegangen. Gerade erst hat Steffen Horvath 50.000 Tests bestellt.

Vor einem Jahr wollte das Rote Kreuz mit einer großangelegten Testaktion kurz vor Weihnachten die Sicherheit für die Familien über die Feiertage erhöhen. Die Aktion wurde damals abgeblasen. Jetzt, ein Jahr später, führt das DRK so viele Tests, wie damals für die Sonderaktion geplant, jeden Tag durch. Die Ausnahmesituation ist längst Alltag geworden. Wie das DRK aber auf die sich ständig verändernden Anforderungen in dieser Pandemie reagiert und wie sie ihre Angebote immer wieder auf neue gesetzliche Vorgaben und die Wünsche der Bürger anpasst, ist bemerkenswert.