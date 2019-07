Walldürn/Buchen. (Sti.) Die diesjährige Kreisversammlung des DRK-Kreisverbandes Buchen fand am Samstagabend im Jugend- und Kulturzentrum "Alter Schlachthof" in Walldürn statt. Im Mittelpunkt stand neben den Berichten die Ernennung von Norbert Kuhn (Höpfingen) zum Ehrenmitglied.

Der DRK-Kreisvorsitzende, Buchens Bürgermeister Roland Burger, informierte, dass mithilfe einer externen Beratung seit Januar 2018 alle finanziellen Dinge gründlich durchleuchtet worden seien. 2018 habe man eine Budgetsteigerung von 317.854 Euro erreicht. Bei den Verhandlungen in der Pfingstwoche dieses Jahres sei nun eine weitere Erhöhung um 710.260 Euro erreicht worden.

Konsolidiert schließe der Kreisverband das Jahr mit einem Minus von 52.000 Euro (2017: Minus von 187.000 Euro) ab. Das Ergebnis habe sich zwar deutlich verbessert, zufrieden sei man damit aber noch nicht. Die Eigenkapitalquote liege bei 18,6 Prozent. Zähle man die wie Eigenkapital wirkenden Sonderposten mit 21 Prozent dazu, so habe man eine Kapitalposition von 40,2 Prozent.

Zum Jahresende 2018 habe es im Kreisverband 51 hauptamtliche Beschäftigte gegeben. Durch die im laufenden Jahr umzusetzende Vorhalteerweiterung habe man jedoch mit einer Unterbesetzung zu kämpfen.

Für das Kreisverbandsgebiet habe diese Vorhalteerweiterung die Auswirkung, dass ein weiterer Rettungswagen (RTW) an fünf Tagen in der Woche für jeweils zwölf Stunden in Oberneudorf zu installieren war. Ebenso wurden das Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) in Hardheim von zwölf auf 24 Stunden erweitert und in Osterburken ein weiteres NEF rund um die Uhr an 365 Tagen installiert. Dies bedeute einen zusätzlichen Personalbedarf von rund neun Notfallsanitätern bzw. Rettungsassistenten. Da dies wegen der Personallage nicht umzusetzen gewesen sei, habe man den Notarztstandort Osterburken an den Kreisverband Mosbach abgegeben, und den Zusatzstandort Oberneudorf würde man zusammen mit dem DRK-Kreisverband Mosbach stemmen.

Wegen dieses Personalmangels und sieben Kündigungen habe man seit April dieses Jahres einen Teil durch externes Personal besetzt. Man befinde sich derzeit in Gesprächen mit dem DRK-Landesverband und dem Kreisverband Mosbach mit dem Ziel, einen gemeinsamen Rettungsdienst im Neckar-Odenwald-Kreis aufzustellen.

Weiter informierte Burger, dass sich in den zwölf Ortsvereinen des DRK-Kreisverbandes Buchen rund 840 aktive Mitglieder betätigen, darunter 185 Jugendrotkreuz-Mitglieder. Neben zahlreichen Fachausbildungen hätten 2018 65 Erste-Hilfe-Trainingseinheiten mit 784 Teilnehmern und 49 Erste-Hilfe-Kurse mit 894 Teilnehmern stattgefunden. Im Bereich Hausnotruf sei die Teilnehmerzahl auf 269 angestiegen.

Im Krankentransport und Rettungsdienst habe es 3254 Einsätze mit Krankentransportwagen, 3822 RTW-Einsätze sowie 1398 NEF-Einsätze gegeben. Hier sei ein Rückgang im Vergleich zu den Vorjahren erkennbar, was zu weniger Einnahmen geführt habe.

Beim Blutspenden seien bei 23 Terminen 4587 Blutspenden geleistet worden und 409 Erstspender registriert worden - eine Steigerung von rund 500 Blutspenden. Bei der Altkleidersammlung konnten in der Straßensammlung 17,6 Tonnen und in der Containersammlung 91,2 Tonnen erreicht werden.

Schatzmeister Willi Weismann präsentierte die Aktiva und Passiva 2018. Die für die Kassenrevision zuständige Steuerberatungs GmbH Dr. Mühling und Collegen bestätigte eine einwandfreie Kassenführung, woraufhin die Versammlung bei 31 Enthaltungen dem Beschluss über die Jahresrechnung 2018 und dem Prüfbericht zustimmte.

Die JRK-Bambini des DRK-Ortsvereins Höpfingen wurden für ihre Leistungen beim Landeswettbewerb 2019, den sie gewannen, mit Präsenten bedacht. Betreut werden sie von den drei Gruppenleiterinnen Diana Nied, Kirstin Kuhn-Weidner und Ronja Weber.

Kreisbereitschaftsleiter Dominic Burger-Graseck informierte über die zahlreichen Ausbildungen, Übungen und Sanitätswachdienste. Die Helfer-vor-Ort-Gruppen des DRK-Kreisverbandes Buchen hätten ca. 750 Einsätze geleistet.

Martin Folhoffer vom Team Kreisjugendleitung berichtete, dass das JRK derzeit 276 Mitglieder zähle. An Veranstaltungen nannte er den mit dem DRK-Kreisverbänden Mosbach und Tauberbischofsheim durchgeführten JRK-Kreiswettbewerb in Walldürn, an dem acht DRK-Jugendgruppen teilnahmen.

Sigrid Albrecht als Sprecherin der BBO-Gruppe informierte von sechs Kontakttreffen von Menschen mit Behinderungen und helfenden Nichtbehinderten, über einige Tagesfahrten und die mehrtägige BBO-Freizeit.

Nachdem Renate Albrecht vom Leitungs- und Koordinationsteam "Notfallseelsorge/Notfallnachsorge" über 79 Einsätzen und zehn Gruppentreffen informiert hatte, berichtete DRK-Kreissozialleiterin Yvonne Wolfmüller über die Sozialarbeit in verschiedenen Bereichen.

Nachdem Bürgermeister Markus Günther (Walldürn) allen DRK-Mitglie-dern des Kreisverbandes für deren vorbildliches Engagement gedankte hatte, wurden vom DRK-Kreisvorsitzenden mit einem Präsent die beiden bisherigen DRK-Kreisjugendleiter Sabrina Hirt und Martin Folhoffer bedacht und von der DRK-Kreisversammlung die beiden neu gewählten DRK-Kreisjugendleiter Lyleen Adelmann und Lars Fleckenstein (beide Hardheim) im Amt bestätigt.

Norbert Kuhn vom DRK-Ortsverein Höpfingen wurde anschließend von der DRK-Kreisversammlung aufgrund seiner jahrzehntelangen Verdienste in einstimmigem Votum zum Ehrenmitglied des DRK-Kreisverbandes Buchen ernannt und dabei vom DRK-Kreisvorsitzenden Roland Burger mit der Ernennungsurkunde und einem Präsent geehrt.

Mit einem Anerkennungspräsent bedacht wurden ebenso die JRK-Bambini des DRK-Ortsvereins Höpfingen, die von den drei Gruppenleiterinnen Diana Nied, Kirstin Kuhn-Weidner und Ronja Weber betreut werden und die beim Landeswettbewerb 2019 den ersten Platz belegten.

Mit kurzen Grußworten des DRK-Landesgeschäftsführers Hans Heinz und des Beigeordneten im Neckar-Odenwald-Kreis, Dr. Björn-Christian Kleih, sowie mit kurzen Schluss- und Dankesworten des Vorsitzenden des DRK-Kreisverbandes Buchen, Bürgermeister Roland Burger, klang die harmonische DRK-Kreisversammlung aus.