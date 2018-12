Von Rüdiger Busch

Höpfingen. Das Licht der Welt haben sie am Ostermontag erblickt. Nun erleben sie ihr erstes Weihnachtsfest: die Höpfinger Drillinge Julia, Laura und Sophie. Wie gut sich die drei in den ersten knapp neun Monaten ihres Lebens entwickelt haben, und wie der stressige, aber auch ungemein erfüllende Alltag mit drei Babys aussieht, darüber haben wir mit den Eltern Sonja und Tobias Herrndorff gesprochen.

Wer Kinder hat, der weiß: Es gibt wohl nichts im Leben einer jungen Familie, was den gewohnten Alltag so auf den Kopf stellt wie das erste Baby. Doch was, wenn es das erste Baby gleich dreifach gibt? "Es ist wie mit einem Kind - nur dass man halt noch zwei mehr hat", sagt Tobias Herrndorff lächelnd. Den 38-Jährigen kann so leicht nichts erschüttern.

Und auch seine Frau wirkt wie die personifizierte Gelassenheit: "Je ruhiger man selbst ist, desto ruhiger werden auch die Kinder", weiß die 33-Jährige. Da muss was dran sein, denn ihre drei Mädels sind zwar fleißig dabei, zuerst den XL-Laufstall und anschließend die schöne Spielecke zu inspizieren. Doch das geht fast geräuschlos ab - die Babys wirken zufrieden und entspannt.

Beim ersten Termin beim Frauenarzt sei noch von einem Kind die Rede gewesen, berichtet Sonja Herrndorff, die aus Höpfingen stammt und vor wenigen Monaten mit ihrer Familie zurück in ihre Heimat gezogen ist. Beim zweiten Arzttermin seien dann bereits zwei weitere schlagende Herzchen auf dem Ultraschall zu erkennen gewesen. "Zunächst habe ich gar nicht realisiert, was das bedeutet." Ganz anders ihr Mann: ",Wir brauchen ein größeres Auto!’" Lächelnd berichtet Sonja von der spontanen Reaktion ihrer besseren Hälfte - "wie Männer halt so sind".

Über das neue Auto hinaus wartete aber eine Reihe von Herausforderungen auf das Ehepaar Herrndorff. Wo bekommen wir einen passenden Kinderwagen her? Wie füttere ich drei Babys auf einmal? Zu diesen und weiteren Fragen fanden sie im Internet viele wertvolle Tipps von anderen Mehrlingseltern, so dass sie gut vorbereitet waren.

Nach einer - laut Sonja Herrndorff - "unkomplizierten Schwangerschaft" kamen die zweieiigen Drillinge in der 35. Schwangerschaftswoche per Kaiserschnitt zur Welt. Obwohl eine Drillingsgeburt auch für die Ärzte und Schwestern der SLK-Klinik in Heilbronn nichts Alltägliches ist, sei dort von Stress oder Hektik nichts zu spüren gewesen. Dass Drillinge etwas Besonderes sind, hätten sie aber gleich in der Klinik bemerkt, wo sie so etwas wie "Prominentenstatus" gehabt hätten.

Daran hat sich seither auch nichts geändert: "Überall, wo wir hinkommen, werden wir angeschaut und angesprochen", berichtet die dreifache Mutter. Fast durchweg seien die Reaktionen positiv, ergänzt ihr aus Sindelfingen stammender Mann. Mitunter müssen sich die Herrndorffs aber auch abwertende oder unüberlegte Kommentare anhören.

Doch zum Ärgern bleibt angesichts des anstrengenden Alltags mit drei kleinen Kindern kaum Zeit: "Jeder Tag ist eine Herausforderung, aber wir kennen es nicht anders", erklärt Sonja Herrndorff. Sie hat nur zwei Hände, aber drei Kinder, die gleichzeitig gefüttert werden möchten: Da liegt es auf der Hand, dass Unterstützung von der Familie unabdingbar ist. Aus diesem Grund sind die Herrndorffs, nachdem sie zwölf Jahre bei Heilbronn gelebt hatten, im Juli nach Höpfingen umgezogen, wo Sonjas Familie lebt. Dort haben sie ein Haus gefunden, das groß genug für drei Kinderzimmer ist.

"Ohne die Hilfe der Familie wäre es nicht zu bewältigen", wissen die jungen Eltern. Fast jeden Tag kommt Oma Brigitte Wild vorbei und hilft bei der Versorgung der drei Enkelkinder mit. Weitere Unterstützung ist in Sichtweite: Im Januar werden Tobias’ Eltern nach Walldürn ziehen, um ihre drei Enkelkinder häufiger sehen zu können. Darüber freut sich Sonja Herrndorff, und sie ist zugleich sehr dankbar dafür, dass sich ihre Schwiegereltern zu diesem weitreichenden Schritt entschlossen haben.

Trotz der Unterstützung liegt die Hauptlast selbstredend bei den Eltern. Die Waschmaschine läuft täglich, gewaschen und gefüttert wird wie am Fließband, und rund 15 bis 20 Windeln müssen pro Tag gewechselt werden. Was dabei ganz entscheidend ist: "Alle Arbeitsschritte müssen geplant und vorbereitet sein, dann läuft es rund", weiß Sonja Herrndorff. Jede Aktivität - vom Spaziergang bis zum Einkauf - muss wohlüberlegt sein. Denn bis alle drei angezogen sind, braucht es seine Zeit. "Unter einer Stunde lohnt sich ein Spaziergang daher kaum."

Mit der Arbeitsteilung haben die Eheleute keine Probleme: "Die Frage, wer aufsteht, wenn ein Kind schreit, stellt sich gar nicht. Es läuft einfach automatisch", berichtet Sonja Herrndorff. Ihren Mann hat sie bei der Arbeit kennengelernt. Beide arbeiten beim Zoll. Die Rückkehr in den Beruf ist für die 33-Jährige derzeit verständlicherweise noch kein Thema. Doch irgendwann möchte sie - zumindest tageweise - wieder arbeiten. Dann wird ihr Mann seine Stundenzahl entsprechend reduzieren.

Dass der Alltag so gut funktioniert, liegt auch daran, dass die Drillinge recht "pflegeleicht" sind: Seit sie knapp vier Monate alt sind, schlafen sie durch. Seither sieht der Tagesplan in etwa so aus: Gefüttert werden sie um 6, um 10, um 14 und um 18 Uhr - dann ist für zwölf Stunden Nachtruhe. "Da sind die drei wirklich gnädig mit uns", sagt Sonja Herrndorff lächelnd.

Tagsüber kann sich die dreifache Mutter kaum eine Pause gönnen. Dafür abends: Zweimal die Woche geht sie ins Volleyballtraining des TSV. "Das ist für mich ein wichtiger Ausgleich!" Neben der sportlichen Betätigung ("Man bekommt den Kopf frei") genießt sie die Kontaktpflege - schließlich hat sie fast die Hälfte ihres Lebens auswärts verbracht.

Mehr als eine halbe Stunde haben die Eltern ihre Hauptaufmerksamkeit inzwischen dem neugierigen Gast gewidmet. Doch Julia, Laura und Sophie wirken immer noch sehr zufrieden. Fast scheint es, als würden sich die drei durch ihre bloße Anwesenheit und die Atemgeräusche gegenseitig beruhigen. Sie schauen sich interessiert an und scheinen auch untereinander auf ihre eigene Weise zu kommunizieren.

Wer den dreien zuschaut, kann Tobias Herrndorff voll und ganz verstehen: "Für uns sind die Drillinge Kinderglück hoch drei. Wir können uns nichts anderes mehr vorstellen!" Und seine Frau ergänzt: "Mit nur einem Kind wäre es uns vermutlich richtig langweilig!"