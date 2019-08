Walldürn. (Sti.) Von Donnerstag bis Samstag und in diesem Jahr bereits zum 20. Mal angesagt war die Drei-Länder-Radtour unter dem Motto "Grenzenlos radeln im Odenwald - landkreis- und länderübergreifend durch den Odenwald und das Taubertal", die nach 210 gefahrenen Kilometern ihren Abschluss am Samstagnachmittag auf dem Walldürner Schlossplatz fand. Dort wurden die gut 200 Teilnehmer des dritten und letzten Etappentages musikalisch vom Duo "Chris und Denise" empfangen. Für die Bewirtung am Samstagnachmittag sorgten die Walldürner Gastronomiebetriebe "Beuchertsmühle" und Landgasthof "Zum Engel".

Der Auftakt des dreitägigen Rad-Events war am Donnerstagvormittag an der Walldürner Nibelungenhalle, von wo die erste Etappe über Hardheim, Tauberbischofsheim, Bronnbach, Wertheim und Dorfprozelten ins Maintal nach Bürgstadt führte.

Nach dem Ende der letzten Etappe des Rad-Events stärkten sich die Radfahrer auf dem Walldürner Schlossplatz. Fotos: Bernd Stieglmeier

Die zweite Etappe ging am Freitag von Bürgstadt aus über Miltenberg, Großwallstadt und Mömlingen in die Kurstadt Bad König, und die dritte und letzte Etappe führte am Samstag von Bad König über Momart, Kirchzell, Amorbach, Schneeberg, Rippberg und Gottersdorf zurück nach Walldürn.

An allen drei Veranstaltungstagen gingen jeweils zwischen 210 und 260 Teilnehmer an den Start, wobei 181 von ihnen das Pauschalangebot "Drei Tage grenzenlos radeln durch den Odenwald und durch das Taubertal" mit Übernachtungen, Frühstück, Besichtigungen, Tourbegleitung und Gepäcktransfer gebucht hatten. Die Teilnehmer kamen aus dem gesamten süddeutschen Raum und der Region. Mit von der Partie waren an allen drei Tagen auch die drei Landräte Dr. Achim Brötel (Neckar-Odenwald-Kreis) Marco Scherf (Landkreis Miltenberg) und Christian Engelhardt (Kreis Bergstraße). Hauptverantwortlich für die Organisation des Rad-Events zeichneten die drei Landkreise Neckar-Odenwald-Kreis, Odenwald und Miltenberg mit ihren offiziellen Touristikstellen der "Touristikgemeinschaft Odenwald", "TouristikService Odenwald" und "Tourist-Information Landkreis Miltenberg" und deren Tour-Leitern Achim Dörr, Birgit Dacho und Hanne Holuscha.

Nach der Ankunft der Tour-Teilnehmer am letzten Etappenziel auf dem Walldürner Schlossplatz hieß zunächst Bürgermeister Markus Günther die Radler willkommen. Er hoffte, dass alle Teilnehmer viele erlebnisreiche und gesellige Stunden hatten. Außerdem informierte er alle Teilnehmer über das von der Stadt Walldürn an diesem Samstagnachmittag noch angebotene kulturelle Rahmenprogramm mit Stadt-, Kirchen- und Museumsführung.

Landrat Dr. Achim Brötel freute sich, dass alle drei Tour-Etappen recht problemlos und sehr diszipliniert verlaufen seien und bei allen Teilnehmern großen Anklang und Zuspruch gefunden hätten. Die in den drei Tagen per "Drahtesel" zurückgelegten 210 Kilometer seien in der Gesamtfahrzeit von 13 Stunden und zwei Minuten bewältigt worden, was einem Stundenmittel von 15 Kilometern pro Stunde entspreche. An Gesamthöhenmeter seien an den drei Tagen insgesamt 2030 Höhenmeter bewältigt worden.

Herbert Herzog stellte als Sprecher der Tourleitung allen Radlern schließlich noch kurz die Mitglieder des Streckenplanungs- und Tourleitungsteams namentlich vor und gab ferner die wichtigsten technischen Daten dieses 20. Jubiläums Drei-Länder-Rad-Events bekannt.