Rosenberg. (joc) Die Vorfreude ist schon jetzt riesig! Der ganze Ort und die umliegende Region sind glücklich darüber, dass der neue Rosenberger Dorfladen nach wochenlangen intensiven Modernisierungsarbeiten am Mittwoch zum ersten Mal seine Pforten öffnen kann. Auf einer Verkaufsfläche von 300 Quadratmetern werden alle wichtigen Artikel des täglichen Bedarfs – über 1800 Produkte – angeboten. Fünf Mitarbeiter sorgen für eine fachkompetente Beratung.

Das ehrenamtliche Engagement der Bürger war bei der Realisierung des ehrgeizigen Projekts vorbildlich. Eine vierstellige Zahl an Arbeitsstunden wurde geleistet. Kopf der großen Gemeinschaftsleistung war Bürgermeister Ralph Matousek, der bereits an seiner früheren Wirkungsstätte in Jagsthausen den dortigen Dorfladen zum Erfolgsmodell werden ließ.

Die RNZ sprach mit Bürgermeister Ralph Matousek, Rosenbergs Ortsvorsteher Sven Baumann sowie Annika Thier und Josef Metzger vom Vorstandsteam der neu gegründeten Genossenschaft "Mein Dorfladen".

Warum ist der Dorfladen so wichtig für den Ort Rosenberg?

"Er wird das neue Herz der Gemeinde und ist extrem wichtig für die Nahversorgung der Bevölkerung. Und das auf kurzem Weg. Es ist zudem eine wichtige Stätte der Begegnung, weil wir ja keine Dorfwirtschaft mehr haben im Kernort Rosenberg. Nur durch eine solche Einrichtung kann man eine Gemeinde attraktiv halten", betont Bürgermeister Matousek. In diesem Zusammenhang zollt er seinem Vorgänger Gerhard Baar Lob, der damals gegen große Widerstände den Ankauf des Gebäudes durchsetzte: "Das war damals eine richtige und zukunftsweisende Entscheidung." Sven Baumann erinnert an die Bürgerversammlung 2016, als die Rosenberger mit großer Mehrheit den Wunsch äußerten, dass der Dorfladen, der seit 2014 geschlossen war, wieder eröffnet werden soll. Entsprechend glücklich sei man jetzt über die Realisierung.

Wie hoch waren bislang die Investitionskosten für den Dorfladen?

"Wir haben für den Kauf des Gebäudes damals 140.000 Euro bezahlt. Jetzt kamen noch Investitionskosten für die Neugestaltung, Ausbau und Modernisierung in Höhe von rund 600.000 Euro hinzu,"erläutern Ralph Matousek und Sven Baumann den Kostenrahmen. "Dankbar sind wir für die stattliche Förderung durch das Leader-Programm", ergänzt Annika Thier. Insgesamt sieht Ralph Matousek in dem Dorfladen "eine ganz wichtige Investition in die Lebensqualität der Menschen".

Das wichtigste Kapital aber waren sicherlich die Eigenleistungen und das große Engagement der Bürger.

"Ja, das ist mit Geld nicht aufzuwiegen", hebt der Bürgermeister hervor, der seine tolle Truppe ausdrücklich lobt. "So etwas geht nur gemeinsam, und die Rosenberger haben super mitgezogen." Besonders dankt Ralph Matousek hier dem Vorstandsteam "Dorfladen" mit Ursula Geiger, Annika Thier und Josef Metzger. Bei den freiwilligen Helfern unterstreicht der Bürgermeister den generationenübergreifenden Einsatz: "Das ist bemerkenswert und natürlich auch sehr gut, denn es soll ja auch ein Dorfladen für alle Altersschichten sein. Wir sind insgesamt sehr breit aufgestellt. In Jagsthausen dagegen ist viel an mir allein hängen geblieben." Annika Thier gibt das Lob gerne weiter: "Es waren immer Freiwillige da. Der Rückhalt in der Bevölkerung war einfach riesig!" Josef Metzger: "Es ist einfach toll, dass so viele mitgemacht haben."

Warum haben Sie die Form der Genossenschaft gewählt?

Bürgermeister: "Weil sie die Bürger am besten mitnimmt. Das schafft ein Wir-Gefühl. Das Gebäude ist zwar Eigentum der Gemeinde, aber Betreiber und Bauherr ist die Genossenschaft. Wir haben bereits 210 Genossen, die eine Summe von knapp 100.000 Euro eingebracht haben. Genosse werden können nicht nur die Rosenberger. Wir haben zum Beispiel auch Mitglieder aus Seckach und Schefflenz."

Die Eröffnung ist am Mittwoch, aber es wird später noch viel mehr geboten.

Alle vier betonen: "Ja, wir haben noch einiges vor: Es soll für den Dorfladen ein Bestell- und Lieferservice eingerichtet werden. Wenn sich die Corona-Bedingungen lockern, öffnet unser Café. Und dann werden auch besondere Verköstigungsaktionen unserer Anbieter durchgeführt. Wir möchten ab dem Frühjahr nächsten Jahres zudem ein Frühstück anbieten und einen kleinen Mittagssnack. Im Sommer soll es eine Eistheke geben, und die Terrasse im Eingangsbereich wird bestuhlt. Ferner werden noch eine Poststelle und ein Lottoannahmestelle eingerichtet."

Zum Sortiment:

"Wir sind Vollsortimenter. Wir haben aber natürlich nicht wie die großen Discounter zehn Sorten Mehl, aber zwischen zwei oder drei kann der Kunde schon auswählen", erläutert der Bürgermeister. Die Waren kommen zumeist von regionalen Anbietern, wie etwa von der Kirchenkäserei Sindolsheim. Und Annika Thier führt noch an: "Wir haben uns vorgenommen, ganz individuell auf die Wünsche unserer Kunden einzugehen. Das heißt, wenn die Nachfrage da ist, nehmen wir auch andere Dinge neu in unser Angebot auf."

Spüren Sie die Akzeptanz in der Bevölkerung?

Ortsvorsteher Sven Baumann: "Auf jeden Fall. Die Bürger freuen sich und stehen voll dahinter!" – Bürgermeister Matousek: "Ja, und diese Aussage gilt für alle vier Rosenberger Ortsteile."

In Jagsthausen funktioniert das Modell schon gut. Ist die Situation vergleichbar?

Bürgermeister Matousek: "Die Strukturen in beiden Gemeinden sind ähnlich. Wir kalkulieren in Rosenberg allerdings zunächst mit einem geringeren Umsatz, aber dann haben wir auch noch Luft nach oben." Sven Baumann: "Das klappt bei uns in Rosenberg auf jeden Fall auch!" Ebenso überzeugt vom neuen Rosenberger Dorfladen zeigen sich Annika Thier und Josef Metzger.

Ein Blick voraus: Wenn es gut läuft beim Dorfladen, gibt es dann auch bald die Genossenschaft "Dorfkneipe"?

Bürgermeister Matousek: "Mittelfristig ist das durchaus denkbar. Es wird aber auch hier davon abhängen, ob die Bürger wieder so mitziehen. Das ist das A und O dabei!"