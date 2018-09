Von Tanja Radan

Buchen. "Die Liebe ist eine Sammlung schöner Momente und letztendlich die Antwort auf alles", sagt Poetin Xenia Hügel. Und sie hat der Liebe, die sie als die größte Kraft der Welt ansieht, ein ganzes Buch gewidmet. Der Band "Die Liebe in 1000 Farben" enthält 36 Gedichte der Buchener Lyrikerin. Den Leser erwartet jedoch nicht "nur" Poesie, sondern eine lyrisch-malerische Sammlung: Jedes Gedicht wurde von Künstlerin Irene von Müller-Liebig mit einer Illustration versehen. "Liebe in 1000 Farben" ist somit ein echtes Gemeinschaftswerk und ab sofort überall im Buchhandel erhältlich.

"In den Gedichten geht es um die Liebe zur Welt, zu Freunden und zur Familie und auch um die romantische Liebe", sagt Xenia Hügel. Was sie zum Buch inspiriert hat, kann sie nicht genau bezeichnen: "Die Idee war einfach da, da Liebe etwas Alltägliches ist. In den Gedichten geht es um authentische Erfahrungen, die ich alle selbst gemacht habe", sagt Hügel. Meist geht es dabei um Begegnungen mit Menschen. Zu einigen der 36 Gedichte wurde sie jedoch auch durch die Natur inspiriert.

"Liebe eint und heilt", ergänzt Illustratorin Irene von Müller-Liebig. "Beim Malen fühle ich Glück, Freude und Sonnenschein und ich will diese Kraft, die aus meiner Seele kommt, denen schenken, die meine Bilder anschauen." Sie malt abstrakt, farbenfroh und kraftvoll und lässt sich zu ihren "Urkraftbildern", wie sie sie selbst nennt, vor allem durch Naturphänomene inspirieren. "Wenn ich einen Abendhimmel anschaue, bilden sich in mir Farben und Formen", beschreibt die Künstlerin, die in Schwarzach aufwuchs und heute in der Schweiz lebt. Obwohl Kreativität in ihrem Leben immer eine große Rolle spielte, begann sie erst 2012 mit der Malerei.

Malerin Irene von Müller-Liebig und Poetin Xenia Hügel trafen sich zufällig auf einer Vernissage in Amorbach. "Wir lernten uns an einem Stehtisch kennen. Es war magnetisch. Ich fragte sie einfach direkt, ob sie meine Liebesgedichte bebildern möchte und schickte ihr mein Manuskript", erinnert sich Xenia Hügel.

"Ich befasste mich mit jedem Gedicht, nahm mir Zeit und überlegte, welches Bild zu der Lyrik passt", berichtet Illustratorin Irene von Müller-Liebig. Sie bebilderte das Manuskript und schickte es an Xenia Hügel. Die Poetin war begeistert. Keinerlei Korrekturen waren nötig. "Der ganze Prozess war von Leichtigkeit geprägt. Auch die Zusammenarbeit mit dem Verlag war frei von Hindernissen", freut sich die Lyrikerin.

"Die Liebe in 1000 Farben" wird in drei Lesungen vorgestellt, die voraussichtlich im Herbst stattfinden werden. Eine Lesung wird im Buchener "Klösterle" sein, eine im Yacht-Club in Miltenberg und eine dritte in der Freien Internationalen Akademie in Amorbach. Bei diesen Lesungen, die zudem musikalisch begleitet werden, wird Irene von Müller-Liebig zudem ihre Malerei ausstellen. Die genauen Termine werden noch in der RNZ veröffentlicht.

Pläne für die Zukunft haben Xenia Hügel und Irene von Müller-Liebig auch schon: "Es ist angedacht, das Buch ins Englische, Türkische und Französische zu übersetzten", berichtet Hügel. Müller-Liebig möchte das Buch im süddeutschen Raum vorstellen.

Xenia Hügel gehen währenddessen die Ideen nicht aus: Erst vor wenigen Tagen hat sie sich im Urlaub in den Niederlanden vom Meer inspirieren lassen und innerhalb kürzester Zeit das handgeschriebene Poesiebooklet "The Hope of Zandvoort" verfasst. Und direkt nach ihrer Heimkehr nach Buchen schrieb sie unter dem Arbeitstitel "Black Soldiers & Black Amazones" in nur einer Nacht mehrere Gedichte über die Odyssee afrikanischer Flüchtlinge.

"Wenn ich Ideen habe, müssen die einfach raus", sagt Xenia Hügel. Dann zieht sie sich in die Ruhe zurück, um ihre Gedichte zu verfassen. "Da tut sich eine ganz andere Welt auf, die ich zum Überleben brauche." Auch für Irene von Müller-Liebig sind Kunst und Kreativität "ein Anker". Sie erläutert: "Beim Malen entsteht ein Tunnel, in dem ich komplett verschwinde."

Info: "Die Liebe in 1000 Farben" von Xenia Hügel mit Illustrationen von Irene von Müller-Liebig ist im Net-Verlag erschienen, umfasst 80 Seiten und ist für 14,95 Euro überall im Buchhandel erhältlich.