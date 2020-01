Von Torsten Englert

Hardheim. Am 6. Januar feiern die Christen den ersten großen Feiertag des neuen Jahres. Es ist das Fest von der "Erscheinung des Herrn" oder das Fest "Epiphanias". Dem religiösen Sinn nach bedeutet es, dass der Heiland geboren wurde. Gott soll zu den Menschen kommen – zu allen Menschen, egal welcher Hautfarbe oder Religion. Seit der Mitte des 4. Jahrhunderts wird das Fest auch "Drei-Königs-Tag" genannt, um an die Offenbarung Gottes an die "Heidenwelt" (Babylon, Persien oder Indien) zu erinnern.

Im altgriechischen Urtext des Matthäus-Evangeliums werden weder Namen noch Anzahl der Könige genannt, sie werden darin lediglich als Magier bezeichnet. Zu Königen werden sie erst im Laufe der Geschichte von den Kirchenfürsten ernannt. Zu Heiligen werden sie um 1130 von dem heiligen Bischof Hildebert von Tours gemacht, was die Kirche übernommen hat. Die Dreizahl ist stellvertretend für die damals bekannten Kontinente Europa, Asien und Afrika.

„Die Anbetung der Heiligen Drei Könige“ aus dem Jahr 1783 war eines der letzten Werke des Malers Franz Erasmus Asam. Foto/Repro: Torsten Englert

Die Darstellung Balthasars als schwarzer König kam erstmals um 1200 von Nikolaus von Verdun beim Kölner Dreikönigsschrein auf.

In vielen Geschichten werden die verschiedensten Namen überliefert. Dank der theologischen Schriften des englischen Mönchs Beda Venerabilis setzten sich die Namen Melchior, Balthasar und Caspar durch.

Doch die Geschichte der drei Weisen aus dem Morgenland ist nicht nur in Text, sondern auch in Bildform überliefert. Im "Erftaldomschatz" in Hardheim gibt es ein wertvolles Ölgemälde, das "Die Anbetung der Heiligen Drei Könige" zeigt. Das effektvolle Bild aus dem Jahr 1783 stammt von Franz Erasmus Asam. Es hing einst in der Vorgängerkirche der heutigen Pfarrkirche St. Alban.

Der Maler wurde am 2. Juni 1720 als zweiter Sohn von Cosmas Damian Asam in München geboren. Die Familie Asam ist eine alteingesessene bayerische Künstlerfamilie. Die Tafel- bzw. Ölmalerei war die Stärke von Franz Erasmus, an der man besonders die leuchtende Farbigkeit rühmte, die ein väterliches Erbe war.

Um die Mitte des 18. Jahrhunderts wurde das Kloster Schöntal ein wichtiger Auftraggeber für den Künstler, wo er unter anderem den Festsaal ausmalte. Um 1760 lieferte er zwei Altarbilder in die Kirche des Benediktinerklosters Amorbach und schuf im selben Jahr das Hochaltarblatt mit dem Pfingstwunder in der Wallfahrtskirche Mariä Heimsuchung in Eckartshausen. In der Walldürner Basilika befindet sich ein Tafelbild von ihm. 1781 schuf er ein Altarbild im Zisterzienserkloster Bronnbach. Seine letzten bekannten Werke stammen aus dem Jahr 1783: ein Bild für den Hochaltar der neu erbauten Pfarrkirche in Oberkessach sowie eben das Bild "Die Anbetung der Heiligen Drei Könige".

Völlig verarmt verstarb Franz Erasmus Asam am 18. September 1795 in Schöntal, wo er auch beigesetzt wurde.