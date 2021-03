Beim TSV Buchen weilte am Mittwoch ein Filmteam im Auftrag des DFB, um den Buchener Sportverein zu porträtieren, der in diesem Jahr den renommierten Sepp-Herberger-Preis gewonnen hat. Unser Bild zeigt das Filmteam zusammen mit Kurt Bonaszewski, Brigitte Röckel und Robin Hotel vom TSV. Die Verleihung des Herberger-Preises an den TSV Buchen erfolgt am Montag in Mannheim. Foto: Joachim Casel

Buchen. (joc) Die Jagd nach Punkten, Körben oder Toren muss im Amateursport ja bekanntlich derzeit ruhen. Und auch Meisterschaften und Pokalsiege können in diesem Jahr nicht gefeiert werden. Trotzdem kann der TSV 1863 Buchen auch in diesen Zeiten einen beachtlichen Erfolg vermelden. Der Buchener Sportverein sicherte sich in diesem Jahr nämlich den renommierten und mit 5000 Euro dotierten Sepp-Herberger-Preis des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

Am Mittwoch weilte ein Fernsehteam im Auftrag des DFB in Buchen, um für die Preisverleihung einen Film über den TSV zu drehen. Interviewt wurden Vorsitzender Kurt Bonaszewski, Geschäftsführerin Brigitte Röckel und FSJler Robin Hotel sowie die Schulleiter Heike Busch von der Jakob-Mayer-Grundschule und Jochen Schwab vom Burghardt-Gymnasium.

Hintergrund Die Geschichte der DFB-Stiftung Sepp Herberger beginnt am 28. März 1977. An diesem Tag wurde mit einem Festakt im Barockschloss zu Mannheim der 80. Geburtstag des früheren Fußball-Bundestrainers Sepp Herberger begangen. Das Geschenk des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) überbrachte der damalige DFB-Präsident Hermann Neuberger: Er gab die Errichtung der Sepp-Herberger-Stiftung bekannt. Der DFB erfüllte damit seinem Rekordnationaltrainer (1936–1964) einen Lebenstraum. Herberger, dessen Ehe mit seiner Frau Eva kinderlos blieb, hatte – getreu seinem Lebensmotto: "Wer oben ist, darf die unten nicht vergessen" – den Wunsch, seinen Nachlass in "guten Händen" zu wissen. Dem "Chef" war es dabei insbesondere wichtig, soziale und karitative Projekte zu fördern. Heute finanziert sich die Sepp-Herberger-Stiftung vor allem aus Zuwendungen des DFB, Zinserträgen sowie Spenden. Seit Errichtung der Stiftung konnten bereits über 25 Millionen Euro für soziale Projekte und Aktivitäten aufgewendet werden. joc

Die Verleihung des Sepp-Herberger-Preises 2021 erfolgt am Montag, 29. März, ab 19.30 Uhr – coronabedingt ohne Zuschauer – im Mannheimer Rosengarten. Die Preisträger werden live von zu Hause zugeschaltet. Über die einzelnen Preisträger werden kleine Filmbeiträge eingespielt. Die Preisverleihung wird live im DFB-TV übertragen. Im Rahmen einer virtuellen Feierstunde mit prominenten Größen des deutschen Fußballs werden dann auch Geldpreise im Wert von insgesamt 55.000 Euro vergeben. Die Moderation der Veranstaltung übernimmt ZDF-Reporter Norbert König.

Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Verleihung erstmals als TV-Show durchgeführt. Jeder kann mit dabei sein, der gute Musik hören, exklusive Gesprächspartner erleben oder sich mal schlau machen möchte, welche klugen Ideen es derzeit im Amateurfußball so gibt. "Wir haben uns dazu entschieden, die Veranstaltung erstmals in diesem Format durchzuführen, weil wir davon überzeugt sind, dass es gerade in diesen außergewöhnlichen Zeiten besonders wichtig ist, die herausragenden Engagements in den Fußballvereinen einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Alle Preisträger sind leuchtende Beispiele für die integrative Kraft des Fußballs und haben gerade jetzt besondere Bedeutung", betont Stiftungsgeschäftsführer Tobias Wrzesinski.

Neben den Ehrungen und den Musik-Acts werden Comedian Andi Kraus, Trainer-Legende Klaus Schlappner, Stiftungskurator Rea Garvey, Ex-Nationalspielerin Renate Lingor, Blindenfußballer Alexander Fangmann, Bundesliga-Referee Patrick Ittrich und weitere Gäste den Abend gestalten.

Zu den Preisen: Die Sepp-Herberger-Stiftung verleiht alljährlich Preise in fünf Kategorien an Sportvereine in ganz Deutschland. Die Kategorien sind: Behindertenfußball, Resozialisierung, Fußball digital, Schule und Verein sowie Sozialwerk. In diesem Jahr wurde als sechste Kategorie die Sonderkategorie Corona-Engagement neu aufgenommen. In jeder Kategorie werden ein erster, ein zweiter und ein dritter Preis verliehen.

Der TSV 1863 Buchen nahm in der Kategorie Schule und Verein am Wettbewerb teil. In dieser Kategorie haben auch die Vereine FC Nordost Berlin und BSV Nordstern Radolfzell den Sprung aufs Podest geschafft. Wer welche Platzierung erzielt hat, wird am Montag bekannt gegeben.

Am Mittwoch war ein Filmteam im Auftrag des DFB in Buchen zu Gast, um ein Porträt in Bild und Ton zu erstellen. Thomas Theissen von der Agentur Tom Tom aus Mülheim-Kärlich porträtiert mit Kameramann Jens Thiele seit 15 Jahren für die Herberger-Stiftung die Preisträger: "Uns ist es wichtig, dass wir kurz und kompakt aufzeigen, was der jeweilige Verein leistet." In Buchen interviewte Theissen den TSV-Vorsitzenden Kurt Bonaszewski, Geschäftsführerin Brigitte Röckel und FSJler Robin Hotel. Immer wieder lenkte Theissen dabei das Gespräch neben der allgemeinen Arbeit, die in einem größeren Sportverein tagtäglich anfällt, auf die Kooperation Schule und Verein, die in Buchen in gutem Einvernehmen und aktiv umgesetzt werde. Diesen Eindruck festigten die ebenfalls interviewten Schulleiter Heike Busch von der Jakob-Mayer-Grundschule und Jochen Schwab vom BGB.

Nach dem Filmdreh zeigte sich Theissen angetan: "Die Arbeit, die hier an der Basis geleistet wird, ist sehr beeindruckend. So etwas begeistert uns!"

Info: Die virtuelle Verleihung des Sepp-Herberger-Preises erfolgt am Montag, 29. März, im Mannheimer Rosengarten. Die Verleihung kann ab 19.30 Uhr live im DFB-TV verfolgt werden.