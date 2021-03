Buchen. (tab) "Man merkt, dass die Buchener verwurzelt und aktiv sind", ist das Fazit von Moderatorin Anja Feyhl zum Projekt "Der Ländliche Raum für Zukunft". Seit Januar arbeiten rund 60 Buchener Bürger an Projekten, um die Zukunft Buchens zu gestalten.

Das Bündnis ländlicher Raum wählte für sein Pilotprojekt insgesamt sechs Kommunen in Baden-Württemberg aus. Ziel des Projekts ist es, den ländlichen Raum zu stärken und Zukunftsprozesse mit den Akteuren vor Ort durch konkrete Handlungskonzepte umzusetzen.

Innerhalb der letzten zwei Monate sammelten und entwickelten die Projektteilnehmer konkrete Ideen zu den Leitthemen "Zukunft der Stadtteile/Infrastruktur", "Miteinander Jung und Alt/Kultur und Soziales", "Digitalisierung" und "Nachhaltigkeit". In verschiedenen Workshops wurden diese Ideen ausgefeilt, sodass letztendlich zwölf konkrete Projektideen entstanden.

Die Projekte "Radwegekonzept", "Steigerung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt", "Wohnen für Jung und Alt mit integrativem Café", "Vernetzungsplattform Dinge und Mensch" und "Buchen-City-Highlight-App" ordnete Bürgermeister Roland Burger in die Kategorie der mittel- und langfristig umzusetzenden Projekte mit hoher Investition ein. Diese Themen werden im Gemeinderat in einer Klausurtagung im Herbst diskutiert und dann langfristig angegangen.

Um baldige Erfolge zu erhalten, wurden einige Themen der Kategorie der zeitnah umzusetzenden Themen mit niedriger Investition zugeordnet. So soll der Wochenmarkt weiterentwickelt und besonders auf regionale Produkte gesetzt werden. Außerdem gibt es den Vorschlag einer Ehrenamtsbörse. Zudem möchten die Buchener eine stärkere digitale und analoge Vernetzung der Vereine. Besonders in der Kernstadt sei dies ein Anliegen, betonte Burger.

Auch an die junge Generation wurde gedacht: Um die Kinder besser in die Buchener Gemeinschaft zu integrieren, soll ein digitales Kinderrathaus, in Form einer eigenen Kinderseite auf der Homepage der Stadt Buchen, entstehen. Ein weiteres Thema ist das "Nistkastenprojekt" innerhalb des Bereiches "Netzwerk Mensch und Umwelt". Zudem gibt es im Bereich Nachhaltigkeit den Vorschlag einer Tausch- und Verschenkebörse, um der Wegwerfgesellschaft entgegenzuwirken. Über allen Themen stand die Vernetzung, die mit einer Plattform gestärkt werden könnte.

Anschließend wurde eine Priorisierung der Projekte vorgenommen, um im Anschluss in Arbeitsgruppen mit vier Projekten direkt starten zu können.

Das wichtigste Thema ist für die Projektteilnehmer der Ausbau des Wochenmarktes. Dabei steht im Mittelpunkt, dass dieser die Grundversorgung vor Ort noch stärker mit regionalen Produkten leisten soll und dabei zum kommunikativen Treffpunkt wird. Zusätzliche Stände sollen aber nicht zur Konkurrenz werden. Außerdem wurde beschlossen, die Tausch- und Verschenkebörse in das Projekt zu integrieren und mit dieser ebenfalls am Wochenmarkt vertreten zu sein.

Den zweiten Platz teilen sich die Themen "Netzwerk Mensch und Umwelt", das "digitale Kinderrathaus" und die "Vernetzung der Vereine". Um eine lebenswerte Umwelt für die Bevölkerung zu schaffen, sollen neue Nistkästen verteilt werden, besonders aber auch bestehende gepflegt und dokumentiert werden. Dies könnte auch eine sinnvolle Betätigung für Familien mit Kindern darstellen.

Das digitale Kinderrathaus soll zusammen mit Schulen und den Kindern entstehen. Diese können ihre Anregungen und Wünsche äußern. Damit sollen sie in das Geschehen der Stadt eingebunden werden. Auch das Interesse an Politik soll gefördert werden. In digitalen Fragerunden können die Kinder in direktem Austausch mit dem Bürgermeister, Beigeordneten und Stadträten stehen. Durch eine Plattform sollen die Vereine besser vernetzt werden, um beispielsweise Termine besser untereinander abzustimmen oder bessere Öffentlichkeitsarbeit zur Nachwuchsgewinnung zu leisten.

Zum Abschluss meldeten sich die Teilnehmer für eines der ausgewählten Projekte, bei dem sie in der Arbeitsgruppe mitwirken möchten. "Eine ehrenamtliche Begleitung durch Freiwillige ist bei den Projekten nötig", sagte Roland Burger. "Dabei ist es auch wichtig, dass sich die Gruppen analog treffen können, was bei unserem momentan relativ guten Inzidenzwert in kleinen Gruppen möglich sein sollte." In den kommenden Wochen und Monaten werden sich diese Gruppen dann zusammensetzten und die Projekte voranbringen.