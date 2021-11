Von Dominik Rechner

Hardheim. Wer in den vergangenen Wochen und Monaten die Baustelle der Verbandskläranlage bei Hardheim angeschaut hat, dem ist neben dem großen Baukran vor allem eines ins Auge gestochen: das riesige Loch des neuen Klärbeckens. Rund 25.000 Kubikmeter Erde mussten dafür ausgehoben werden (das entspricht etwa dem Aushub für rund 100 Einfamilienhäuser mit Keller).

Für den Bau des neuen Klärbeckens der Verbandskläranlage fielen rund 25.000 Kubikmeter Erdaushub an. Foto: Dominik Rechner

Da stellt sich so manchem Betrachter sicher auch mal die Frage: Wo ist eigentlich der ganze Bodenaushub hingekommen? Die RNZ hat die Antwort darauf: in die Erdaushubdeponie "Wittig" nordöstlich von Gerichtstetten. Rund 1500 voll beladene Lkw fuhren seit Februar von der Verbandskläranlage zur Deponie. "Die Hauptphase war im Juli/August – in diesem Zeitraum wurde die große Masse für das Hauptbecken abtransportiert. Zu dieser Zeit waren immer zwischen vier und sechs Lkw parallel unterwegs", informiert Bauamtsleiter Daniel Emmenecker. Zusammen mit ihm haben wir uns die Deponie, die die Gemeinde Hardheim schon seit über 25 Jahren betreibt (seit 15. April 1996, zuvor als Lehmbaugrube genutzt), angeschaut.

"Wir sind froh, dass wir selbst eine solche Deponie haben. Wenn das alles zu anderen Erddeponien hätte transportiert werden müssen, wäre es noch aufwendiger gewesen", sagt Emmenecker. Er betont auch, dass "hier ausschließlich unbelasteter Erdaushub gelagert werden darf". Das bedeutet: nur Bodenaushub, der bei Baumaßnahmen innerhalb des definierten Einzugsgebiets anfällt und aufgrund der Herkunft des Materials keine anthropogenen Verunreinigungen beinhaltet. Bauschutt ist ausdrücklich nicht erlaubt. "Der Erdaushub für das neue Klärbecken wurde daher auch sorgfältig auf etwaige Verunreinigungen beprobt, bevor er auf die Deponie transportiert wurde", so der Bauamtsleiter. Der letzte Meter der Aufschüttung auf dem Grund müsse Bodenfunktionen erfüllen und deshalb eine besondere Qualität haben.

Blick auf die Erdaushubdeponie „Wittig“ in Gerichtstetten aus der Vogelperspektive: Auf einer Fläche von 2,4 Hektar wird dort unbelasteter Bodenaushub gelagert. Foto: Andreas Hanel

Entsprechend des notwendigen Bedarfs erfolgt die Aufschüttung des Deponiekörpers in zwei Bauabschnitten. Die Lagerungsfläche beträgt insgesamt ca. 24.000 Quadratmeter (2,4 Hektar). Der Deponiekörper ist als Hochdeponie mit planmäßig angelegten Bermen (waagerechter Absatz in Böschungen von Dämmen, Wällen, Baugruben, Deichen und Hängen) gegliedert und erreicht eine maximale Schütthöhe von ca. 7,50 Meter. Die einzuhaltenden Flächen und Höhen werden mittels Geländevermessungen sowie über ein digitales Geländemodell überprüft und kontrolliert. Der erste Bauabschnitt soll laut Emmenecker bis 2025 voll sein, der zweite bis etwa 2050. Wenn dann die planmäßigen Schütthöhen in den einzelnen Abschnitten erreicht seien, werde die Fläche in Abstimmung mit der Forstbehörde wieder rekultiviert und mit standortgerechten Gehölzen aufgeforstet.

Neben der Erdaushubdeponie "Wittig" bei Gerichtstetten gibt es im Neckar-Odenwald-Kreis weitere solcher Deponien. Im Raum Buchen sind dies die folgenden:

Hintergrund Bodenaushub aus dem Neckar-Odenwald-Kreis ist in der Regel gemeindebezogen zu entsorgen, da die Deponien festgesetzte Einzugsgebiete haben. Auch die Deponie "Wittig" kann nur von Bürgern der Gemeinde Hardheim genutzt werden. Sie ist am ersten Samstag im Monat von 8 bis 12 Uhr und nach Absprache mit der Gemeindeverwaltung geöffnet. Ansprechpartner ist das Bauamt, Tel. 06283/5860 oder -61 bzw. -62.

> Adelsheim: "Straßenäcker" in Sennfeld. Öffnungszeiten: nach Absprache mit Herrn Bier, Tel. 0174/ 3353037.

> Buchen: "Kehl" in Götzingen. Öffnungszeiten: nach Absprache mit dem Bauamt der Stadt Buchen, Ansprechpartner: Frau Gärtner, Tel. 06281/31-223.

> Osterburken: "Gebrannter Rain" in Osterburken. Öffnungszeiten: samstags von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr sowie donnerstags von 17 bis 20 Uhr (nur in der Sommerzeit, analog der Zeitumstellung von Ende März bis Ende Oktober), Ansprechpartner: Frau Frei, Tel. 06291/401-40.

> Ravenstein: "Greut" in Merchingen. Öffnungszeiten: nach Absprache mit Herrn Pfeil, Ansprechpartner: Herr Pfeil, Tel. 0151/55011705, oder Bauhof Ravenstein, Tel. 06297/929602.

> Rosenberg: "Steinäcker" in Rosenberg. Öffnungszeiten: freitags von 16 bis 18 Uhr, samstags von 8 bis 12 Uhr und nach Absprache mit der Gemeindeverwaltung, Ansprechpartner: Gemeindeverwaltung, Tel. 06295/9201-0.

> Walldürn: "Lindig" in Walldürn. Öffnungszeiten: nach Absprache mit dem Bauamt der Stadt Walldürn, Tel. 06282/67-159.

Info: Weitere Infos zu den Bodenaushubdeponien im Neckar-Odenwald-Kreis gibt es unter www.awn-online.de.