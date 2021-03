Walldürn. (tra) Unter dem Motto "Menschen stehen auf – Gesicht zeigen für eine bessere Zukunft" fand am Donnerstagabend zwischen 18 und 19.30 Uhr eine Protestkundgebung gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung auf dem Walldürner Schlossplatz statt. Initiator der Veranstaltung war Michael Reichert aus Buchen, und seinem Aufruf waren, so die Aussage eines Ordners, rund 120 Menschen gefolgt.

Es wurde ein sogenanntes "offenes Mikrofon" angeboten, das die Teilnehmer nutzen konnten, um ihre Kritik an den Corona-Maßnahmen öffentlich zu formulieren. Von diesem Angebot machte auch eine Reihe von Teilnehmern Gebrauch. In den Reden wurde die Meinung vertreten, dass die Regierung die Freiheit der Menschen rechtswidrig einschränke. Ein Redner bezeichnete das Infektionsschutzgesetz als "Ermächtigungsgesetz", das den Weg in eine Diktatur geebnet habe. Die Regierung würde Virologen "bestellen", um Ängste zu schüren. In diesem Zusammenhang wurde auch Kritik an "den Mainstream-Medien" laut. Eine Rednerin sprach die Spaltung der Gesellschaft an: Was alle Gruppen jedoch gemeinsam hätten, sei die Angst. Trotz unterschiedlicher Meinungen solle man sich bemühen, miteinander im Gespräch zu bleiben. "Wir müssen lernen, die Meinung des anderen stehenzulassen", so die Rednerin.

Am "offenen Mikrofon" wurde auch Besorgnis aufgrund der schnellen Zulassung neuer Impfstoffe geäußert und ein transparenter Umgang mit möglichen Impfschäden gefordert. Auch Ängste hinsichtlich der wirtschaftlichen Lage wurden kommuniziert.

Ein Redner prangerte die psychischen Folgen der Corona-Maßnahmen an, unter denen vor allem Kinder und Bewohner von Seniorenheimen stark litten. "Die alten Menschen sterben in den Heimen nicht an Corona, sondern an der Einsamkeit", unterstrich der Redner.

Auf Nachfrage der RNZ teilte die Pressestelle des Polizeipräsidiums Heilbronn mit, dass es bei der Demonstration in Walldürn zu keinerlei Zwischenfällen gekommen sei.