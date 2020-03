Buchen. (sb/rüb) Die Ereignisse überschlagen sich – nicht nur bundesweit, sondern die Auswirkungen der Coronakrise sind besonders auch vor Ort zu spüren. "Die aktuelle Lage macht eine permanente Anpassung notwendig", teilte die Stadt am späten Montagnachmittag mit. Auf der Grundlage einer am Dienstag in Kraft tretenden Corona-Verordnung der Landesregierung (Wortlaut veröffentlicht unter www.buchen.de) sind ab Dienstag die Musikschule, die Bücherei, das Bezirksmuseum und die Volkshochschule geschlossen, Kurse finden bis auf Weiteres nicht mehr statt.

> Gaststätten und Fitnessstudios schließen: Von der verordneten Schließung betroffen sind auch die Fitnessstudios, Diskotheken sowie sämtliche Spielhallen und auch alle Gaststätten. Für Speisegaststätten gibt es Ausnahmen, wenn die Plätze für die Gäste so angeordnet werden, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Tischen gewährleistet ist, Stehplätze so gestaltet sind, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Gästen gewährleistet ist und in geeigneter Weise sichergestellt wird, dass im Falle von Infektionen für einen Zeitraum von einem Monat mögliche Kontaktpersonen nachverfolgbar bleiben. Wie das in der Praxis umsetzbar ist, bleibt die große Frage. Lieferservices und Straßenverkauf von Imbissen sind davon (noch) nicht betroffen.

> Keine Besucher und kein Publikumsverkehr: Tagespflegeeinrichtungen und Pflegeheime halten ihren Betrieb aufrecht; die Einrichtungen dürfen aber nicht mehr zu Besuchszwecken betreten werden. Auch das Rathaus und die Ortschaftsverwaltungen stehen nicht mehr für den üblichen Publikumsverkehr zur Verfügung. Dringend notwendige Erledigungen müssen vorab telefonisch angemeldet und ein Termin vereinbart werden. Durchwahlnummern sind: Bürgerbüro (Passangelegenheiten) 31-105, Standesamt (Sterbefälle, Geburten) 31-160, Bauamt 31-227, Kasse 31-157. Außerdem steht auch die Zentrale unter 31-0 zur Verfügung. Von dieser Verordnung unberührt sind zum jetzigen Stand die Spiel- und Sportplätze sowie die "Alla hopp!"-Anlage. Beim Aufeinandertreffen mit anderen Personen ist hier wie überall auf genügend Abstand zu achten.

> Notbetreuung dezentral: Aufgrund einer geänderter Mitteilung des Städtetags Baden-Württemberg von Sonntagnacht hat die Stadt von der ursprünglich angedachten Zentralisierung der Betreuung auf die Kindergärten der Kernstadt abgesehen. Die Kinder mit Anspruch auf eine Notfallbetreuung werden während der Schließung der Kindergärten ab Dienstag weiterhin in den bisher besuchten Einrichtungen betreut. Darunter fallen Kinder, deren alleinerziehendes Elternteil oder beide Eltern in Berufen arbeiten, die wichtig für die Grundversorgung sind.

> Kein "Jazz ‘n‘ More" und kein "Goldener Mai": Der für 2. und 3. Mai geplante "Goldene Mai" und die "Buchener Jazz ‘n‘ More" am 2. Mai werden abgesagt. Dazu haben sich die Stadt Buchen und die Aktivgemeinschaft Buchenentschlossen.

> DRK sagt alle Kurse und Veranstaltungen ab: Der Kreisverband Buchen des Deutschen Roten Kreuzes möchte die Bevölkerung, seine Klienten und die ehrenamtlichen Helfer schützen und sagt deshalb alle Angebote im Altkreis Buchen ab. Somit finden bis auf weiteres keine Kurse/Veranstaltungen in den Bereichen Breitenausbildung (Erste Hilfe usw.), Gesundheitsförderung, Bewegungsprogramm, Familienbildung, Alzheimer-Betreuung, Kleiderkammer, soziale Treffen oder Behindertenfahrten statt. Für Fragen stehen die Mitarbeiter der Kreisgeschäftsstelle unter Tel. 06281/5222-0 zur Verfügung. Wem durch die aktuelle Situation Probleme entstehen (z. B. keine Einkaufsmöglichkeit, oder Bedarf an Menü-Bringdienst), der kann sich ebenfalls unter obiger Telefonnummer melden.

> Landkreis schließt Verwaltungsgebäude: Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, schließt das Landratsamt seine Gebäude ab sofort für den Publikumsverkehr. Damit werden auch die allgemeinen Sprechzeiten vorübergehend aufgehoben. Die Mitarbeiter stehen bei Anfragen allerdings nach wie vor nach Terminvereinbarung zur Verfügung. Die Kreisverwaltung bittet deshalb darum, Anfragen zunächst telefonisch oder per E-Mail zu stellen. Zudem wird es vor jedem Gebäude einen Aushang mit zentralen Telefonnummern geben, über die auch vor Ort einzeln Einlass gewährt werden kann. Die Kfz-Zulassungsstellen in Mosbach und Buchen bleiben weiterhin geöffnet. Allerdings wird jeweils immer nur eine begrenzte Anzahl an Kunden in die Schalterräume gelassen.