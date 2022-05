Die Neckar-Odenwald-Kliniken in Mosbach. Archiv-Foto: Stefanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) 292 bestätigte Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 hat das Gesundheitsamt in Mosbach am Mittwoch gemeldet. Das sind 87 mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von 548 auf 615,5 gestiegen. Der Landesdurchschnitt beträgt 523,5. Zudem wurde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bekannt. Die Zahl der Todesfälle im Landkreis ist dadurch auf 212 gestiegen. Insgesamt gab es seit Beginn der Pandemie im Neckar-Odenwald-Kreis 47.722 nachgewiesene Infektionen.

Update: Mittwoch, 4. Mai 2022, 17.10 Uhr

Fallzahlen weiter auf Talfahrt

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Die erfreuliche Talfahrt der Corona-Infektionszahlen im Landkreis hat sich auch am Dienstag fortgesetzt. Mit 163 Neuansteckungen meldete das Gesundheitsamt am Dienstag 138 Fälle weniger als eine Woche zuvor. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in der Folge weiter gesunken. Das Landesgesundheitsamt bezifferte den Wert auf 548 – ein Rückgang um 60,5 im Vergleich zum Montag.

Seit Beginn der Pandemie wurden im Neckar-Odenwald-Kreis insgesamt 47.430 Coronafälle nachgewiesen. 826 Kreisbewohner gelten derzeit als akut mit Sars-CoV-2 infiziert.

Update: Dienstag, 3. Mai 2022, 17.15 Uhr

190 Neuinfektionen

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Das Landesgesundheitsamt meldete am Montagnachmittag für den Neckar-Odenwald-Kreis 190 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die am Freitag bei 718,4 lag, ist auf 608,5 gesunken. Insgesamt wurden im Neckar-Odenwald-Kreis seit Beginn der Pandemie 47.267 Infektionen nachgewiesen.

Update: Montag, 2. Mai 2022, 17.45 Uhr

