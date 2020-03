Der Musikverein Schweinberg und die „MiniBand“ nahmen am Sonntag mit rund 40 Musikern am „Fenster-/Balkonkonzert“ teil.

Schweinberg. (adb) Das gesellschaftliche Leben erlebt durch die Coronakrise aktuell eine Unterbrechung: Um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, sind größere Zusammenkünfte vorübergehend nicht gestattet. Das betrifft auch Musikproben. Doch da ja Musik den Ruf als beste Medizin hat, wäre es schlimm, gerade in solch schwierigen Zeiten darauf verzichten zu müssen. Deshalb ließ man sich hier etwas einfallen: Am Sonntag erklang um 18 Uhr im Rahmen des bundesweiten "Fenster-/Balkonkonzerts" der Musikvereine die berühmte und wohlklingende "Ode an die Freude" aus der neunten Symphonie von Ludwig van Beethovens.

Mit von der Partie war man auch bei uns in der Region: Der Musikverein Schweinberg etwa und die "MiniBand" nahmen mit etwa 40 Musikerinnen und Musikern teil – darunter waren auch ganze Familien wie die mit drei Generationen spielende Familie Böhrer aus Steinfurt. Die Akteure hatten sich von Hardheim über Königheim bis nach Tauberbischofsheim verteilt. "In diesem Zusammenhang haben wir auch mit der Facebook-Aktion ‚#WirBleibenZuhause‘ am letzten Donnerstag zum Zuhausebleiben aufgerufen", informierte Schriftführer Marc Reinhart und freute sich darüber, dass auch die Musikerfreunde aus Höpfingen und Walldürn mit von der Partie gewesen waren – schließlich könne man nur gemeinsam so klangstarke wie wirkungsvolle Signale setzen.