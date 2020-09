Hardheim/Gerichtstetten. (pm) Zu Beginn des neuen Schuljahres, in dem weiterhin ein Schulbetrieb unter Pandemieregelungen vorgesehen ist, erhielten der Walter-Hohmann-Schulverbund in Hardheim sowie die Grundschule in Gerichstetten kostenlos insgesamt 2360 Mund-Nasen-Bedeckungen von der Firma Pan-Dur mit Sitz in Boxberg und Osterburken. Mit dieser großzügigen Spende können alle Schüler der beiden Schulen mit mehreren Masken ausgestattet werden.

Nach den aktuellen gesetzlichen Vorgaben muss seit dem 14. September an Schulen außerhalb der Unterrichtsräume und von Sportstätten grundsätzlich eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Diese Maskenpflicht gilt insbesondere auf Fluren, Pausenhöfen sowie in Treppenhäusern und Toiletten. Die gespendeten Masken, welche waschbar sind und daher wiederverwendet werden können, kamen daher genau zum richtigen Moment und wurden dankend angenommen.

Das Unternehmen Pan-Dur steht für die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Systemen zur intelligenten, zukunftsorientierten Energienutzung in den Bereichen Kältesysteme sowie technische Textilien. Während des coronabedingten Lockdowns stieg das Unternehmen in die Maskenproduktion ein.

Am 18. September wurden die Masken durch die Firma Pan-Dur, vertreten durch Thomas Schreiner, unter Anwesenheit des Schulleiters des Walter-Hohmann-Schulverbunds, Harald Mayer, des Bürgermeisters Volker Rohm, der Hauptamtsleiterin Mareike Brawek sowie der Elternbeiratsvorsitzenden Melanie Knüttel übergeben.

Schulleiter und Bürgermeister bedankten sich bei Schreiner jeweils in einer kurzen Ansprache für die großzügige Spende. Rohm betonte in diesem Zuge insbesondere seine Freude über die Wiederverwendbarkeit der Masken, wodurch diese sich im Vergleich zu Einmalmasken als äußerst nachhaltig erwiesen. Mayer drückte seine Freude über die hohe Anzahl der gespendeten Masken aus und verwies auf die Wichtigkeit des regelmäßigen Tragens der Mund-Nasen-Bedeckungen, gerade in der jetzigen Zeit, wenn die Schüler "wieder auf engem Raum zusammentreffen" würden.

Brawek dankte Schreiner im Namen der Schulleiterin der Grundschule Gerichtstetten, Daniela Taranto, der es nicht möglich war, an dem Termin persönlich teilzunehmen, für die Spende.