Buchen. (rüb) 32 Infizierte, 208 Bürger in Quarantäne, 150 Kinder in der Notbetreuung: Corona hält die Stadt in Atem und fordert auch die Mitarbeiter der Stadtverwaltung in besonderem Maße, wie Bürgermeister Roland Burger in der Gemeinderatssitzung in seinen Betrachtungen zur Krise aufzeigte.

Als Ortspolizeibehörde sei die Stadt zentral zuständig für die Umsetzung und die Überwachung der in Stuttgart beschlossenen Maßnahmen wie Schließung von Geschäften, Schulen, Kindergärten, Spielplätzen oder Gaststätten. Als besondere Herausforderung hätten sich die Vielzahl an Änderungen erwiesen. Als Beispiel nannte Burger die Ladenschließungen: Zunächst waren alle zu, dann durften kleinere Läden bis 800 Quadratmeter öffnen, dann größere, wenn sie ihre Verkaufsfläche reduzieren und inzwischen können alle wieder öffnen. In diesem Zusammenhang dankte der Bürgermeister vor allem Fachdienstleiter Andreas Schölch und Fachbereichsleiterin Simone Schölch und ihren Mitarbeitern.

Die Arbeit der Stadtverwaltung habe sich durch Corona gravierend verändert. So tage der eingerichtete Krisenstab täglich, Videokonferenzen gehörten inzwischen zum Alltag. Zudem mussten beispielsweise Schutzmaßnahmen für Mitarbeiter und Bürger in den verschiedensten Bereichen und Einrichtungen getroffen werden, die Arbeitstrupps des Bauhofs wurden aus Gründen des Infektionsschutzes getrennt, und der Webshop "I love Buchen" wurde gestartet.

Seit Beginn der Corona-Krise sind 208 Bürger aus Buchen in Quarantäne genommen worden. Aktuell sind noch 36 abgesondert. Nachweislich infiziert haben sich 32 Personen, von denen elf aktuell noch in Quarantäne sind. "Wir haben aber keine vollständige Übersicht", gab Burger zu bedenken, da es ein großes Dunkelfeld gebe.

Ein Schwerpunkt der Arbeit der Stadtverwaltung sei seit 17. März die Notbetreuung, zu Beginn nur für Kinder von Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten. Anfangs waren es 49 Kinder, darunter 16 Schüler. Ende April ist der Kreis der Berechtigten deutlich ausgeweitet worden, wodurch sich der Bedarf auf 150 verdreifacht hat. Für diese erweiterte Notbetreuung sind 52 Schüler von zehn Buchener Schulen angemeldet. Spitzenreiter sind hier das Burghardt-Gymnasium (11 Kinder), die Jakob-Mayer-Grundschule (10) und die Baulandschule Hettingen (8).

In den Kindergärten gibt es 98 Anmeldungen für die erweiterte Notbetreuung. Die meisten Kinder werden in St. Elisabeth (26), in St. Odilia in Hettingen (20) und im Kindergarten Regenbogen (18) betreut.

Auch die schrittweise Wiederaufnahme des Schulbetriebs beschäftigt die Stadtverwaltung. Seit Montag haben 15 Prozent aller Buchener Schüler – genauer gesagt 374 Schülerinnen und Schüler – wieder Präsenzunterricht. Wenn nun in einem nächsten Schritt – der Zeitpunkt steht noch nicht fest – auch die Viertklässler zurück in die Schule kommen, dann würde die Zahl der Schüler auf 570 steigen. Inklusive Notbetreuung wäre also rund ein Viertel aller Buchener Schüler wieder in der Schule.