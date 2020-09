Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Das Coronavirus bestimmt die Arbeit der Gesundheitsämter im ganzen Land. Auch das Gesundheitsamt im Neckar-Odenwald-Kreis ist mit der Eindämmung der Pandemie und Nachverfolgung der Infektionsfälle seit nun rund sechs Monaten und oft an sieben Tagen in der Woche beschäftigt. Eine direkte Konsequenz aus der Mehrarbeit durch die Pandemie: Für ein Drittel aller künftigen Schulkinder im Kreis ist die Einschulungsuntersuchung im letzten Kindergartenjahr ausgefallen.

In Baden-Württemberg ist die Einschulungsuntersuchung eigentlich verpflichtend und seit 2009 wird sie bereits im vorletzten Kindergartenjahr vor der Einschulung vorgenommen. Die Kinder, deren Einschulungsuntersuchung nun also ausfiel, werden demnach im Schuljahr 2021/22 eingeschult.

"Das ist traurig für diese Kinder", räumt Petra Schiffmann ein. Die Ärztin ist beim Gesundheitsamt für die ESU zuständig und auch eine große Befürworterin dieser Untersuchung. "Es gab viele Überlegungen und Gespräche, die ESU für alle Kinder doch noch nachzuholen. Aber es ist mit Blick auf die anstehende Untersuchung des nächsten Jahrganges einfach nicht realistisch", sagt Schiffmann. Die Ausfälle seien nicht nur dem Coronavirus geschuldet. "Zum Anderen waren die Kindertageseinrichtungen überwiegend geschlossen und nicht zugänglich", antwortet Petra Schiffmann auf eine Anfrage der RNZ.

Denn ohnehin seien die Personalressourcen in Gesundheitsämtern bekanntermaßen knapp bemessen. Konkret untersuchen fünf Mitarbeiterinnen, drei Assistentinnen und zwei Ärztinnen in Teilzeit, innerhalb eines Jahres durchschnittlich 1300 Kinder auf Schulreife – es werden aber in den kommenden Jahren eher mehr. "Ein Jahrgang braucht ein Jahr", erklärt Schiffmann. Nachholen können die Mitarbeiter des Gesundheitsamts die Untersuchungen deshalb nicht. "Wir müssen jetzt den nächsten Jahrgang angehen", erläutert Petra Schiffmann. Die Kapazitäten reichten ausschließlich dafür aus. Man stehe allerdings im Austausch mit den Kindergärten und auffällige Kinder erhielten auch einen Nachholtermin für die ESU. "Die Erzieherinnen in den Kindergärten wurden angehalten, uns auf solche Kinder hinzuweisen." Auch Eltern können sich beim Gesundheitsamt melden, wenn sie glauben, ihr Kind habe Förderbedarf. "Aber wir können jetzt nicht allen Eltern Beratungstermine anbieten, das überfordert unsere Kapazitäten", wirbt sie auch um Verständnis.

Die Einschulungsuntersuchung ist umfangreich. Etwa 45 Minuten dauert die reine Untersuchung. Darin geht es einerseits um körperliche Merkmale wie Größe und Gewicht der Kinder, aber es werden auch Grob- und Feinmotorik, die Mengenerfassung, die sprachliche Entwicklung und vor allem das Verhalten der Kinder beurteilt. "Das ist wirklich eine sehr komplexe Untersuchung. Es gibt Eltern, die trainieren ihre Kinder darauf, vor der ESU schreiben und rechnen zu können. Deshalb ist für uns die emotionale Reife der Kinder ein wichtiger Faktor", beschreibt Petra Schiffmann. Nach der Untersuchung kommen die Dokumentation, die Information der Eltern und der Erzieher und gegebenenfalls Nachuntersuchungen und die konkrete Anregung von Fördermaßnahmen.

Für das neue Kindergartenjahr haben sich die Untersuchenden nun ein Hygienekonzept überlegt, um auch sicher alle Kinder zu sehen. "Die Erzieherinnen sorgen dafür, dass nur gesunde Kinder zu uns kommen", sagt Petra Schiffmann. Natürlich gelten auch die üblichen Hygieneregeln wie Hände waschen und Abstand halten bzw. Schutz durch eine Plexiglasscheibe. Falls es keine Plexiglasscheibe geben sollte, tragen die Untersucherinnen Masken, die Kinder allerdings nicht. "Die aktuelle Forschung zeigt ja, dass die Kinder beim Übertragungsgeschehen eine untergeordnete Rolle spielen. Von daher sind wir guten Mutes, dass wir diesen Jahrgang komplett untersuchen können", so die Ärztin weiter.

Wichtig sei die Untersuchung definitiv, so Schiffmann. "Damit man Zeit hat, vor der Einschulung Fördermaßnahmen einzuleiten." Vieles werde aber ohnehin auch durch die U-Untersuchungen abgedeckt, die ja ganz plangemäß für alle Kinder stattfinden." Die Kinder würden entsprechend durch die U9 und die Betreuung im Kindergarten auf jeden Fall angesehen. Nach Informationen des Robert-Koch-Instituts nehmen an der U9 rund 98 Prozent der Kinder in Deutschland teil. In Familien mit niedrigem sozioökonomischem Status und wenn beide Eltern einen Migrationshintergrund haben, sei der Anteil mit 96 beziehungsweise 95 Prozent etwas niedriger. "Die U9 ist bei uns schon sehr durchgesetzt. Die ESU war bisher immer komplett flächendeckend", erklärt Schiffmann noch. 2020 bleibt ein denkwürdiges Jahr – in vielerlei Hinsicht.