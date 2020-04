Antje und Adam Wiegman mussten die Eröffnung des „Fliegerstübchens“ am Landeplatz ohne Gäste feiern. Inzwischen bieten die beiden einen Drive-In an. Foto: Jana Schnetz

Von Jana Schnetz

Walldürn. Die Flyer waren gedruckt, alles war vorbereitet und plötzlich hieß es: Die Corona-Verordnung untersagt den Betrieb von Gaststätten – und daran hat sich bislang nichts geändert. Adam und Antje Wiegman, die neuen Pächter des "Fliegerstübchens" am Flugplatz in Walldürn, mussten die Neueröffnung ihres Grillrestaurants ohne Gäste feiern.

Adam Wiegman hofft, diese bald in "Wiegman’s Fliegerstübchen" mit traditioneller amerikanischer Hausmannskost verwöhnen zu können. "Corona bricht mir mein Herz und meinen Geldbeutel", sagt der neue Küchenchef zwar mit einem Lächeln, aber die Sorgen sind ihm anzusehen. "Wir haben alles in diesen Traum hineingesteckt", ergänzt seine Frau Antje. Sie investierten in einen Holzkohle-Grill, Adam Wiegman gab seine Arbeit in Amerika auf und zog nach Deutschland.

Die Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigungen nahmen Monate der Vorbereitung in Anspruch. Die Nachricht, nicht aufmachen zu können, war niederschmetternd, gibt Adam Wiegman zu, aber es wird nicht ewig dauern. Antje Wiegman drückte es so aus: "Uns ging der Arsch auf Grundeis."

Aber die Wiegmans haben nicht aufgegeben. Als die Verpächter des Flugplatzes mit der Idee eines Abholservice auf sie zukamen, war der provisorische Drive-In schnell eingerichtet. Hierfür bleiben sie von Dienstag bis Sonntag verfügbar und bieten eine Auswahl ihrer Speisen an – wie zum Beispiel Spare Ribs mit einer eigens hergestellten Sauce. Der Drive-In nähme aber den Platz für andere Nutzungen weg, weshalb er nur während der Pandemie besteht.

Es soll endlich Leben in "Wiegman’s Fliegerstübchen" einziehen, da sind sich die beiden einig: "Wir wollen den Biergarten voll haben, wir wollen das Restaurant voll haben und bei Events wollen wir auch den Hangar voll haben", betont Antje Wiegman. Über die Örtlichkeiten am Flugplatz und die Unterstützung des Flugsportvereins seien die beiden deshalb sehr dankbar. Dazu gehöre unter anderem die Mitnutzung des Hangars für Events. Geplant sind beispielsweise Brunch und Barbecues mit Live-Musik und Steak-Nights. Im Moment könne man nicht weit planen, aber die positiven Essensbewertungen der "Wiederholungstäter" würden auch wunderbar motivieren.

Adam Wiegman stammt aus Fort Wayne in Indiana. Er hat 20 Jahre Arbeitserfahrung im Gastrobereich, die als Aushilfe im Pizza-Shop begann und bis zum Sous-Chef und Kitchenmanager reichte. Er arbeitete in Steakhouses, Barbecue Shops und nahm an Seminaren bei Charlie Trotter teil. "Irgendwann bekommst du gesagt, dass du ein guter Koch bist und dann gehst du weiter und arbeitest da." Das Restaurantgeschäft sei schon schwer genug. "Wenn man sich selbstständig macht, dann legt man sein Herz da rein", erzählt Adam. Und er liebt, was er tut, denn was die Wiegmans servieren ist selbstgemacht und frisch. "Das ist auch ganz wichtig, glaube ich. Wir haben bis jetzt nur glückliche Kunden nach unserem Essen", versichert Antje Wiegman.

Die entspannte Atmosphäre im "Fliegerstübchen" tut ihr Übriges. Die Sonnenuntergänge mit Blick auf die Basilika seien besonders gemütlich, weshalb sie mit einem eigenen Namen bedacht wurden: Die "Cocktails at Sunset" oder das obligatorische Bier können dort genossen werden.

"You’ll love my meat in your mouth", lautet der – wie sie selbst zugeben – etwas zweideutige Spruch auf ihrem Flyer. Jeder sei willkommen und die Leute dazu aufgerufen, mutig zu sein und Adams Speisen zu probieren. Was könne der Gastronomie Besseres passieren, als dass ein echter "Ami" All-American-Food serviert, betont Antje Wiegman. Aus diesem Grund gibt es auch kein Schnitzel.