Adelsheim. (mami) Die Hamsterkäufe zu Beginn der Pandemie waren ein Dauerthema bei dem eh schon stark den Blätterwald und die TV-Kanäle beherrschenden Thema "Corona". Dass die damit einhergehenden Engpässe aber auch Menschen und Einrichtungen betroffen haben, an die vielleicht nicht direkt gedacht wird und die eher zu den Schwächeren der Gesellschaft zu zählen sind, das belegt ein Beispiel aus Adelsheim. Durch Hamsterkäufe vieler Bürgerinnen und Bürger geriet der Caritas-Laden in Adelsheim nämlich in massive Schwierigkeiten.

Die bewährte Einrichtung ist auf Spenden von Supermärkten, Discountern oder anderen Lebensmittelläden angewiesen. Dadurch, dass die Supermärkte der Kaufnachfrage für zahlreiche Produkte aber selbst kaum hinterherkamen, blieb immer weniger übrig und somit wurden auch die Regale im Caritas-Laden immer leerer. "Es war nicht so, dass gar nichts mehr da war. Aber man hat es natürlich schon gemerkt", sagt Jürgen Göhlich, vom Caritas-Laden in Adelsheim.

Der Caritas-Laden in Adelsheim hatte unter dem Versorgungsengpass im Handel ebenfalls stark zu leiden. Die Spenden der Lebensmittelläden blieben lange Zeit aus.

Deshalb hat sich die Stadt Adelsheim etwas einfallen lassen, um den Laden wieder besser zu versorgen und damit alle mit dem Nötigsten versorgt werden können. Mit einem Spendenaufruf an die Bürger sollten diese auf die Lage aufmerksam gemacht werden. "Wir haben uns bewusst dafür entschieden, damit die Bürger, die helfen wollen eine feste Anlaufstelle haben", erklärt Adelsheims Bürgermeister Wolfram Bernhardt. Damit wolle man Verwirrung vermeiden, da alles über das Rathaus gebündelt werden könne.

Auch Bezirksleiter Zimmermann freut sich über die Aktion der Stadt: "Wir freuen uns über jede Initiative in diesem Bereich." Der Bezirksleiter sei "allgemein sehr überrascht, wie viele Leute ihre Hilfe in den letzten Tagen anbieten und angeboten haben. Es herrscht aktuell generell eine sehr hohe Bereitschaft, uns zu unterstützen." Deshalb halte er auch die Spendenaktion der Stadt Adelsheim für eine gute Sache.

Ebenso zeigte sich auch Göhlich beeindruckt, von der Bereitschaft der Menschen Lebensmittel zu spenden. "Ich war überrascht von den vielen Spenden und der Hilfsbereitschaft, die viele Menschen an den Tag gelegt haben", sagt er. Zwischen 15 und 25 Kunden habe er am Tag und die bekommen durch die Spenden jetzt wieder alles, was sie brauchen.

Durch die Aktion gelang es, dass mittlerweile wieder etwas Normalität eingekehrt ist, so Göhlich weiter. "Wir hatten schon genug mit den Vorkehrungen zu tun, wie einen Schutz an der Kasse anzubringen oder Abstandsstreifen auf dem Boden. Das hat uns schon sehr geholfen, dass dieses Problem dadurch behoben werden konnte."

Vor allem seien Dosen, Zucker, Mehl, Nudeln und Hygieneartikel gespendet worden und hätten schnell viele dankbare Abnehmer gefunden.