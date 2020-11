Von Martin Bernhard

Buchen. "Winterhauch" heißt die neue CD des Gitarrenduos "Café del Mundo", die am 16. November erscheint. Jan Pascal und Alexander Kilian erzählen darauf musikalische Geschichten, passend zu langen Winterabenden. Außerdem sind die Künstler am 9. und 15. November bei SWR 4 zu hören. Wieder abgesagte Konzerte für den November und Dezember: Dass wegen Corona bereits das zweite Auftrittsverbot in diesem Jahr für Künstler verhängt wurde, scheinen Jan Pascal und Alexander Kilian vergleichsweise gut wegzustecken. "Beim ersten Lockdown war ich geschockt", sagt Jan. "Jetzt sehe ich darin auch eine Chance." Die Künstler investierten in ihr Tonstudio in der Buchener Professor Albert-Straße. Dort nahmen sie ihre neue CD mit dem Titel "Winterhauch" selbst auf. Diese verkaufen sie über den Webshop auf ihrer Homepage.

"Die Abrechnung unseres Verlags für den Verkauf unserer vergangenen CD hat uns erschreckt", erklären die beiden Gitarristen. Sie erhielten nur 55 Euro. "Jetzt bekommt man die Musik sozusagen direkt vom Erzeuger", merkt Jan Pascal an. Dass Alexander Kilian nicht nur musikalisch, sondern auch technisch sehr begabt ist, kommt dem Duo vor allem in der Corona-Zeit zugute. Er programmierte den Internetauftritt und den Webshop des Ensembles. Seine Videoaufnahmen und sein Filmschnitt sind von professioneller Qualität. Dadurch sparen die Gitarristen nicht nur Geld, sondern sie können Ideen auch schneller umsetzen.

Für die Werbung für ihre neue CD filmten sie unter anderem im Kloster Bronnbach bei Wertheim und im Kaminzimmer des Adelsheimer Schlosses. Die Winteraufnahmen mit weiß bepuderter Landschaft stammen aus dem vergangenen Jahr.

Die Musiker verkaufen seit einiger Zeit schon nicht nur Musik, sondern auch Merchandising-Artikel wie Tassen, T-Shirts und Mousepads. Der Erlös daraus und Auftritte halfen den beiden finanziell und auch psychisch über den Sommer hinweg. "Unser letzter Auftritt vor dem Lockdown war wie der Gang zum Schafott", stellt Alexander Kilian fest. Jetzt sind die beiden Musiker wieder auf sich allein gestellt. Jan Pascal verlas bei Facebook einen offenen Brief an Monika Grütters, Staatsministerin für Kultur und Medien des Bundes. Seiner Meinung nach ist Kultur mehr als nur Freizeitunterhaltung. Sie sei höchster Ausdruck der Seele und deshalb wesentlich für das Wohlbefinden der Menschen. Sie leiste einen essenziellen Beitrag zur Gesellschaft. "Ich fordere Sie deshalb auf, den nationalen Kulturnotstand auszurufen!", sprach der Gitarrist die Ministerin direkt an. Er wünscht sich Sendezeit bei den öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten für nationale Künstler. "Wir können Musik nicht in Worte fassen", sagt Jan Pascal. "Sie ist daher besonderen Schutzes würdig."

"Winterhauch", die Hochebene bei Waldbrunn im Odenwald, gibt den Titel für das musikalische Winteralbum von "Café del Mundo". Die neue CD der beiden Gitarristen bietet zwölf Stücke, die den Zuhörer an langen Winterabenden zur Ruhe kommen lassen und inspirieren sollen. "Wenn es im Winter lange Stunden dunkel bleibt, ist unsere Seele in andere Tonarten gestimmt", schreiben die Musiker im Booklet der CD. Mit neuen, selbst komponierten und neu interpretierten bekannten Titeln erzählen sie Geschichten, vermitteln die Stimmung von Mythen und Sagen. Kristallklar und dabei gemütlich wie im Kaminzimmer erklingen die zwölf neuen Arrangements. Hier trifft Bach auf Santana, José Feliciano auf Ennio Morricone.

Außerdem wurde der Südwestrundfunk auf die beiden Musiker aus dem Odenwald aufmerksam.

Am 9. November diskutiert der Radiomoderator mit fünf "Köpfen" aus der Kulturszene und der Politik. Um 19.30 Uhr kann man diese Diskussion live im Internet verfolgen. Eine Aufzeichnung der Gesprächsrunde "Kurpfälzer Köpfe live" sendet "SWR4 Baden-Württemberg" in einer Sondersendung am Sonntag, 15. November, von 13 bis 14 Uhr.

Info: www.cafedelmundo.de