Buchen. (Wb) Der Abriss des Traktes II im Zuge des Umbaues und der Erweiterung des Burghardt-Gymnasiums in Buchen wurde zwischenzeitlich vollzogen. Dabei fallen aber weitere Kosten an, wie in der Sitzung des Gemeinderates informiert wurde. So nahm der Gemeinderat die Auftragserhöhung der Fa. Leis in Höhe von 86.169 Euro auf 233.729 Euro zur Kenntnis und stimmte ihr bei drei Enthaltungen zu.

Bei den Abbrucharbeiten wurde festgestellt, dass zum einen mehr schadstoffhaltige Abfallmengen zu entsorgen sind. Ebenfalls wurden zusätzliche Leistungen erforderlich, die einen Mehraufwand bei den Abbrucharbeiten und bei der Entsorgung bedeuten. Ebenfalls wurde einer Auftragserhöhung durch den Nachtrag bei Spezialtiefbauarbeiten der Firma Heizmann (Osterburken) in Höhe von rund 66.000 Euro auf rund 333.000 Euro bei zwei Enthaltungen zugestimmt. Der Nachtrag wurde mit der Herstellung einer Schottertragschicht in der Baugrube begründet.

Weiter gab Bürgermeister Burger bekannt, dass die Rohbauarbeiten für die Maßnahme im Rahmen eines Teilnehmerwettbewerbs neu ausgeschrieben werden, nachdem sich wesentliche Kostenüberschreitungen beim einzigen Anbieter ergeben hatten. Mit Angeboten rechnet man in Buchen dann in der zweiten Maihälfte.