Adelsheim. (RNZ) Ein buntes und abwechslungsreiches Programm mit vielen Attraktionen für Jung und Alt gibt es wieder einmal am Wochenende von Freitag, 5. Juli, bis Montag, 8. Juli, beim 72. Adelsheimer Volksfest. Auf dem Marktplatz in der Seestadt gibt es viel Show, Musik und gute Unterhaltung, und im Stadtgarten wartet das Jugendhaus mit einem abwechslungsreichen Programm für alle Jungen und Junggebliebenen auf. Der beliebte Kaffeegarten findet von Samstag bis Montag unter den Carports zwischen Seestadt und Stadtgarten statt. Hier bewirten Gesangverein, Landfrauen und Kirchenchor mit leckeren, selbst gebackenen Kuchen und einer festlichen Kaffeetafel.

Den Festauftakt bildet die Liveband "Should Have Known" am Freitag ab 20 Uhr beim Jugendhaus im Stadtgarten.

Am Samstag findet dann ab 14 Uhr der große Festumzug der Vereine, Kindergärten, Schulen und Organisationen von der Jakobskirche durch die Marktstraße zum Festplatz in der Seestadt statt. Anschließend ist Bieranstich mit der offiziellen Eröffnung des traditionellen Stadtfestes. Zur Unterhaltung spielt die Feuerwehr- und Stadtkapelle auf.

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag bieten die Kindergärten von 15 bis 17 Uhr Kinderschminken unter den Carports an. Ab 14.30 Uhr hat der Kaffeegarten geöffnet und um 19.30 Uhr gibt es Livemusik mit "Return rockt!" im Zelt auf der Marktplatzbühne. Die fünf Musiker lassen Rockklassiker und selten gespielte Coverstücke wieder neu auferstehen. Rock, Beat, Rhythm ’n’ Blues und Soul gehen in die Beine, und der Groove der Band ist ideal für einen Abend auf der Tanzfläche.

Nach dem Umzug öffnen die Essens- und Getränkestände des Jugendhauses im Stadtgarten. Ein "Food Truck" sorgt hier für das leibliche Wohl der Besucher. Der Barbetrieb beginnt im Stadtgarten um 21 Uhr. Bei einem DJ-Abend sorgen die DJs "Wild Beats" für gute Stimmung.

Der Volksfestsonntag wird um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst im Festzelt mit Pfarrerin Angelika Bless und Pfarrer Kurt Wolf eingeläutet. Anschließend ist ein Frühschoppen mit der Feuerwehr- und Stadtkapelle. Ebenfalls zum Frühschoppen lädt das Jugendhaus ab 11 Uhr in den Stadtgarten ein.

Ganz im Zeichen der Gewerbetreibenden steht der Sonntagnachmittag: Ab 13 Uhr haben die Fachgeschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag geöffnet, es gibt Autoschauen, Informationsstände, Mitmachaktionen, einen Bücherflohmarkt und vieles mehr. Außerdem lädt eine große Oldtimerausstellung auf dem Roßparkplatz und im Schlosshof zum Bestaunen der liebevoll gepflegten Vehikel ein.

Ab 13 Uhr hat der Kaffeegarten unter den Carports in der Seestadt geöffnet, und von 12 bis 20 Uhr gibt es wieder einen Pedal-Gokart-Parcours beim evangelischen Gemeindehaus. Für die kleinen Festbesucher spielt ab 16 Uhr das Knurps Puppentheater "Der Rumpelstilz" auf der Marktplatzbühne, und um 18 Uhr gibt es eine Kinderdisco beim Jugendhaus im Stadtgarten. Gespannt sein darf man auf das Abendprogramm im Zelt auf dem Marktplatz, wo es ab 18 Uhr heißt "Tippen, dass ...!".

Traditionell steht der Montag wieder ganz im Zeichen der Firmen und Behörden, die sich ab 12 Uhr zum Mittagessen auf dem Marktplatz treffen. Bereits ab 12.30 Uhr hat das Kaffeegarten unter den Carports in der Seestadt geöffnet, und ab 16 Uhr gibt es musikalische Unterhaltung mit der Jugendkapelle Adelsheim auf der Marktplatzbühne. Zur "After-Work-Party" lädt das Jugendhaus ab 16 Uhr in den Stadtgarten ein.

Die Siegerehrung des Volksfestschießens der Schützengesellschaft findet ab 18 Uhr auf der Marktplatzbühne statt. Den Festausklang bestreitet ab 19 Uhr die Band "Deja vu & the horn connection" im Zelt auf der Marktplatzbühne. Die neunköpfige Coverband bietet ein vielseitiges Programm und einen kraftvollen Mix aus Pop und Rock mit ausgefeilten Bläsersätzen und bestechenden Soloeinlagen.

Von Samstag bis Montag gibt es abends eine Trendgetränke-Bar neben der Rathaus-Tiefgarage, der Flohmarkt des Gesangvereins hat geöffnet, und das Demokratie-Mobil ist bei der Sparkasse zu Gast mit dem Thema "Politische Bildung für alle". Ein Vergnügungspark rundet das bunte Festprogramm ab. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.