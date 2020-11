Von Rüdiger Busch

Hardheim-Gerichtstetten. 67 Meter lang und 20 Tonnen schwer ist das Rotorblatt. Noch liegt es am Boden. In wenigen Minuten wird der Windradflügel nach oben schweben, 131 Meter in die Luft. Es ist eine technische Meisterleistung, wahre Präzisionsarbeit, die Kranführer Wilhelm Kronberger, die vier Arbeiter am Boden und die vier Mann in der Nabe hier leisten. Zwei Rotorblätter wurden am Samstag an der letzten noch fertigzustellenden Anlage des Bürgerwindparks Gerichtstetten montiert. Der eine noch fehlende Flügel soll, wenn es die Witterung zulässt, am Dienstag hochgezogen werden. Dann ist der Windpark nach fünf Jahren Planung und Bauzeit zumindest optisch vollendet. Die dann noch ausstehenden technischen Arbeiten sollen bis Februar abgeschlossen sein.

Der Wind ist für die Monteure Fluch und Segen zugleich. Ohne den Wind gäbe es keine Windräder, doch für den Aufbau der Anlagen wäre Windstille ideal. Deshalb wird die Montage mitunter zum Geduldsspiel, wenn das Wetter den Arbeitern über Tage oder gar Wochen einen Strich durch die Rechnung macht. In Gerichtstetten war es in der letzten Woche aber vor allem der dichte Nebel, der für Verzögerungen sorgte. Schließlich braucht Kranführer Wilhelm Kronberger (Firma Felbermayr aus Wels, Oberösterreich) nicht nur eine ruhige Hand bei der Bedienung seines 150 Meter hohen Krans, sondern auch freie Sicht zur Gondel, um den Flügel passgenau ins sogenannte Blattadapter zu bugsieren.

Das Zusammenspiel zwischen Kronberger und den Monteuren der Firma WESEE (Wind Energy Service Eastern Europe) ist perfekt. Jeder weiß, was er zu tun hat, egal ob sein Arbeitsplatz am Boden oder 130 Meter höher in der Nabe ist.

Der Monteur trifft letzte Vorbereitungen vor dem großen Moment. Foto: Rüdiger Busch

Unter den Augen von Harald Schmieg, Geschäftsführer und Ideengeber des Bürgerwindparks, zieht das Team am Samstag zwei Flügel in die Höhe. Fünf Jahre nach Beginn der Planungen ist die Fertigstellung des Großprojekts nun in Sichtweite. Ein glückliches Ende, nachdem zwischenzeitlich einige Herausforderungen zu meistern waren. So wurden kurz nach der Fertigstellung der ersten vier Anlagen kleine Risse am Betonturm festgestellt, die aufwendig repariert werden mussten. Der Ärger ist (fast) vergessen, und die Probleme konnten dank einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Hersteller Enercon (Aurich) gelöst werden. "Die vier Anlagen laufen inzwischen nach Plan", freut sich Schmieg, und auch der erwartete Stromertrag wird im laufenden Jahr wohl erreicht.

Jetzt stehen auch die beiden noch fehlenden Anlagen kurz vor der Fertigstellung: Der Bürgerwindpark war von Anfang an auf sechs Anlagen ausgelegt gewesen. Gebaut wurden zunächst aber nur vier Windräder, die dann Ende 2019 ans Netz gingen. Die beiden fehlenden Anlagen waren im Zuge des Genehmigungsverfahrens zunächst zurückgestellt worden, da sie um wenige Meter in eine militärische Tiefflugzone hineingeragt hätten. Deshalb war eine neue Planung mit einer reduzierten Anlagenhöhe nötig geworden.

Der Kranführer und die Monteure leisten Präzisionsarbeit. Foto: Rüdiger Busch

Die beiden Anlagen vom Typ Enercon E 138 haben eine Nabenhöhe von 131 Meter und einen Rotordurchmesser von 138 Meter. Ihre Gesamthöhe beträgt 200 Meter. Sie sind damit rund 30 Meter kleiner als die bereits in Betrieb genommenen. Ihre Leistung liegt bei 3,5 MW. Der prognostizierte Ertrag der beiden neuen Anlagen liegt bei 13,7 Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr. Der gesamte Windpark liegt nach der Fertigstellung bei etwa 48,3 Millionen Kilowattstunden. Das entspricht dem Energiegehalt von rund fünf Millionen Liter Diesel und dem Stromverbrauch von 12.000 Haushalten.

Da der Bau des Windparks in zwei Abschnitte aufgeteilt werden musste, gibt es auch zwei Bürgerwindpark-Gesellschaften. An den ersten vier Anlagen sind rund 150 Kommanditisten aus der näheren und weiteren Region beteiligt. Die beiden anderen Anlagen werden zwar auch als Bürgerprojekt verwirklicht, aber lediglich mit einem kleineren Kreis von Beteiligten. Eine umfassende Bürgerbeteiligung hätte die aufwendige Erstellung eines Verkaufsprospekts erforderlich gemacht, was sich bei zwei Anlagen aber nicht lohnen würde, so Schmieg.