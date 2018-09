Von Helmut Frodl

Rosenberg. Ein im wahrsten Sinne des Wortes reges Kommen und Gehen herrschte am gestrigen Montag kurz vor dem Ende der Bewerbungsfrist zur Bürgermeisterwahl im und vor dem Rosenberger Rathaus. "Gehen", das betraf Kandidatin Susanne Grimm. Die Germanistin aus Bronnacker zog am Montag ihre Bewerbung wieder zurück.

Das hätte bedeutet, dass noch vier Kandidaten im Rennen um den Bürgermeisterposten gewesen wären, doch da gab es ja auch noch ein „Kommen“. Und das fiel aus wie ein Paukenschlag: Mit Ravensteins amtierendem Bürgermeister Hans-Peter von Thenen und dem Jagsthausener Kämmerer Ralf Matousek wurden kurz vor 18 Uhr kurzfristig noch zwei Überraschungskandidaten präsentiert. Damit ist eine spannende Wahl mit kompetenten Bewerbern am 7. Oktober in Rosenberg garantiert.

In Rosenberg ist man Kontinuität gewöhnt. Nach 20 Jahren und zweieinhalb Amtszeiten geht der amtierende Bürgermeister Gerhard Baar Ende 2018 in den vorzeitigen Ruhestand. Der Diplom- Verwaltungswirt (FH) Gerhard Baar, der sich in seiner langen Amtszeit als Bürgermeister viele Verdienste in der Gemeinde erworben hat – in seine Amtszeit fiel etwa der Neubau des Rathauses und die Generalsanierung der Kläranlage – trat am 1. Januar 1999 als Nachfolger des legendären Arno Hagenbuch sein Amt an, der ebenfalls über Jahrzehnte die Geschicke in Rosenberg umsichtig lenkte.

Jetzt gilt es den Nachfolger der beiden verdienten Kommunalpolitiker zu wählen. Bis zum gestrigen Montag um 18 Uhr hat sich das Wahlkarussell gedreht, jetzt geht nichts mehr: Die Kandidaten für den Chefsessel im Rosenberger Rathaus stehen fest. Es sind sechs Kandidaten:

> Alexander Ullrich: Der erste Bewerber, der seinen Hut in den Ring warf, ist der 28-jährige Bachelor of Arts (BWL) aus Rosenberg, der schon sehr frühzeitig, nämlich im Juli, seine Kandidatur und die Bereitschaft erklärte, Bürgermeister der Gemeinde werden zu wollen. In den nächsten Tagen und Wochen folgten dann vier weitere Bewerber:

> Hans-Peter von Thenen, Jahrgang 1969, amtierender Bürgermeister in Ravenstein.

> Marco Macioszek kommt aus Sindolsheim), der Elektroniker ist Jahrgang 1989.

> Max Schweizer aus Hirschlanden ist Diplom-Volkswirt, Jahrgang 1955.

> Mirco Wentrup aus Bronnacker ist Kfz-Mechaniker, Jahrgang 1977.

> Ralf Matousek, Jahrgang 1974, Diplom-Verwaltungswirt, seit 2003 Kämmerer in Jagsthausen.

Am Montagabend tagte um 18.30 Uhr im Rathaussaal unter Vorsitz des amtierenden Bürgermeisters Gerhard Baar der Gemeindewahlausschuss. Nach eingehender Prüfung ließ er die eben kurz vorgestellten Kandidaten alle zu.

Die Bürgermeisterwahl findet am Sonntag, 7. Oktober, statt. Ein eventuell notwendiger zweiter Wahlgang ist dann für den 28. Oktober vorgesehen.

In einer öffentlichen Bewerbervorstellung, die am Mittwoch, 26. September, in der Mehrzweckhalle in Sindolsheim stattfinden wird, haben die Bewerber die Möglichkeit, sich den Wählerinnen und Wählern vorzustellen und ihre Konzepte und Ziele zu erläutern.