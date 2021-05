Von Dominik Rechner

Höpfingen. Mit Spannung erwartet worden war die Vorstellung der vier Bürgermeisterkandidaten am Donnerstagabend in der Höpfinger Sporthalle. Überraschend war es daher, dass "nur" 60 Bürger die Veranstaltung live vor Ort besuchten. Mit Amtsinhaber Adalbert Hauck, Kämmerer Christian Hauk und TSV-Vorstand Michael Volk waren drei ernst zu nehmende Kandidaten am Start.

Die "überschaubare" Zahl der Zuhörer vor Ort sah Bürgermeisterstellvertreter Helmut Häfner, der als Moderator durch den Abend führte, damit begründet, dass die Bürger die Kandidatenvorstellung auch live über das Internet verfolgen konnten. Und in der Tat waren hier deutlich mehr Zuschauer dabei: Rund 500 Menschen sahen sich in der Spitze den Livestream auf Youtube an.

Bevor die Kandidaten an der Reihe waren, erklärte Häfner kurz die Regularien. In der Reihenfolge des Eingangs ihrer Bewerbungen hatte jeder Kandidat 15 Minuten Zeit, seine Person, sein Programm und seine Ziele vorzustellen (siehe unten). In einer anschließenden Fragerunde hatten die Bürger die Gelegenheit, den Kandidaten auf den Zahn zu fühlen. Zum Livestream wurde ein Chat angeboten, worüber die Zuschauer von zu Hause ebenfalls Fragen stellen konnten.

> Verkehrsberuhigung: Christian Hauk erklärte, man müsse bei einer Verkehrsschau mit dem GVV sehen, wo eine Verkehrsberuhigung überhaupt möglich sei. Dann könne man schauen, wo eine Geschwindigkeitsbegrenzung eingerichtet werde. Adalbert Hauck sagte, dass schon die Einrichtung einer Tempo-30-Zone an der Schule nicht einfach gewesen sei. Er wolle sich jedoch dafür einsetzen, dass im ganzen Ort Tempo 30 gelte. Michael Volk bezeichnete die Waldstetter Ortsdurchfahrt als "Rennstrecke", so wie manche Verkehrsteilnehmer dort durchrasten. Die Gemeinde müsse alles daran setzen, ein Tempolimit zu erreichen.

> Klamme Finanzen/Großprojekte: Michael Volk erklärte, die Gemeinde müsse Wege finden, viele Zuschüsse zu bekommen. Mit eigenen Mitteln könnten Großprojekte wie das geplante neue Feuerwehrgerätehaus oder die Sanierung der Obst- und Festhalle nicht finanziert werden. Er hob zudem hervor, dass die Gemeinde durch die verstärkte Vermietung eigener Gebäude wie der Festhalle oder Waldhütte Einnahmen generieren könne. Beim Bad könnten außerdem die Preise erhöht werden. Auch die Einnahmen durch Betriebe erachtete er als wichtig.

Christian Hauk sah Potenziale in der Digitalisierung der Verwaltung, wodurch Personal eingespart werden könne. Außerdem könnten beim Familienbad durch ein Investitions- und Modernisierungskonzept mit neuer Technik die Unterhaltungskosten gesenkt werden. Bei Veranstaltungen könnten zudem die Einnahmen durch höhere Mietpreise gesteigert werden. Des Weiteren könne man Doppelstrukturen von GVV und Gemeinde reduzieren, wodurch Kosten eingespart würden.

Amtsinhaber Adalbert Hauck betonte nicht nur die Bedeutung von Zuschüssen, sondern auch die Genehmigung von Krediten, um Projekte umsetzen zu können. Die Gemeinde werde nicht beide Großprojekte (Festhalle und Feuerwehrgerätehaus) schaffen, sondern müsse eine Priorisierung setzen. Durchaus kritisch sah Hauck die Digitalisierung in der Verwaltung: "Wenn etwas digitalisiert wurde, wurde es dauerhaft nicht billiger". Den großen Wurf werde man mit den nötigen Einsparungen nicht hinbekommen. Sehr wichtig sei, die vorhandenen Betriebe in Höpfingen zu halten und eine positive Entwicklung zu ermöglichen. "Arbeitsplätze geben uns Einwohner, aktuell verlieren wir aber Einwohner", so Hauck. Sehr bedeutend sei auch der Verbandsindustriepark III, da "wir die Möglichkeit haben, dort Betriebe anzusiedeln, was auf Höpfingen positiv zurückstrahlen wird".

> Familienbad: Die Zukunft des Bads verknüpft Christian Hauk zunächst damit, die laufenden Kosten zu reduzieren: "Das Defizit sollte hier maximal bei 50.000 Euro liegen." Außerdem gelte es, ein Investitions- und Modernisierungskonzept zu erarbeiten, damit man, sobald ein Förderprogramm komme, dabei sei. Adalbert Hauck erwähnte das neu erarbeitete Konzept, das aber auch mit Verschlechterungen für die Nutzer einhergehe, da das Bad nur noch am Wochenende für die Öffentlichkeit zugänglich sei. Es sei richtig, auch in die Technik zu investieren. Mit den Reserven des Vereins "Pro Bad" zeigte er sich optimistisch, dass das Bad in den nächsten acht Jahren offen bleibe. Michael Volk wolle als Bürgermeister ein Konzept zusammen mit den Bürgern erstellen. Nach den jetzigen Plänen sei es vorrangig nur noch für die Vereine und kein Familienbad mehr. Wichtig sei auch der Schwimmunterricht für Kinder und die Wassergymnastik für Senioren.

> Windpark am Kornberg: "Ich bin für die Windkraft", betonte Michael Volk. Man müsse aber die Bürger mitnehmen, und hier seien beim Projekt Kornberg Fehler passiert. Er verstehe die ablehnende Haltung der Waldstetter Bevölkerung, da Waldstetten bereits von Windkraftanlagen umgeben sei. "Aber wir haben was davon: Pachteinnahmen und Stromerzeugung. Und vielleicht sagt dann der ein oder andere: ,Ok, das ist es mir doch wert, das zu unterstützen‘." Christian Hauk stellte klar, dass er für erneuerbare Energien sei. Die Gemeinde stehe voll hinter dem Windpark Kornberg. Ein Windrad sollte die Bevölkerung jedoch nicht spalten, bei künftigen Projekten sollten deshalb die Bürger mitgenommen werden. Adalbert Hauck sagte: "Ich werde mich freuen, wenn die Windkraftanlagen da oben stehen. Wir werden sehen, dass wir etwas davon haben." Er bat die Bevölkerung, das Projekt zu unterstützen, weil "die Windräder sich für Höpfingen drehen".

> Mögliches Großprojekt Kombination von Festhalle und Feuerwehrgerätehaus: Für diese Variante müsste der Festplatz nach Meinung von Christian Hauk umgestaltet werden, sodass die Zufahrt der Feuerwehrwagen nicht von einer Veranstaltung gehindert wird. Im oberen Bereich könne er sich eine Festhalle und darunter ein Feuerwehrgerätehaus mit Umkleide- und Mannschaftsraum vorstellen. Adalbert Hauck beabsichtigt keine Kombilösung. Der Festplatz bleibe Festplatz, die Parkplätze dort brauche man ebenso. Er könne sich ein neues Feuerwehrgerätehaus dort vorstellen, wo eine Flüchtlingsunterkunft war, auf dem Areal neben dem neuen Seniorenheim oder im Baugebiet "Heidlein II". Michael Volk kann sich sowohl eine Kombilösung, die er als "geschmeidig" bezeichnete, als auch eine Trennung vorstellen. Man habe genügend Möglichkeiten und müsse nun endlich konkret werden. Zu lange sei z. B. das Thema Feuerwehrgerätehaus schon in der Schwebe.

> Baugebiete: Aktuell gebe es nur drei Anfragen aus der Bevölkerung, dieser Bedarf sei noch zu wenig, um das neue Baugebiet "Heidlein III" anzugehen, so Adalbert Hauck. Die Umplanung von innerörtlichen Flächen in Bauplätze spiele eine immer wichtigere Rolle. Michael Volk betonte die Bedeutung einer zeitnahen Realisierung innerörtlicher Bauplätze. In dieselbe Richtung ging auch Christian Hauk. Die Innenentwicklung könne man mit einer ELR-Förderung von 75 Prozent vorantreiben. Einen Baubeginn für "Heidlein III" sieht er aus finanziellen Gründen frühestens 2026. Laut Adalbert Hauck solle in Waldstetten im nächsten Jahr Geld für ein neues Baugebiet "Glöckle III" in die Hand genommen werden. Innenentwicklung sei in Waldstetten momentan nicht möglich. Christian Hauk betonte, dass ein neues Dorfgemeinschaftshaus und Feuerwehrgerätehaus in Waldstetten Priorität besäßen, ein neues Baugebiet könne man noch nicht entwickeln.

> Mobilität: Alle Bushaltestellen müssten noch barrierefrei gemacht werden, sodass auch mobilitätseingeschränkte Menschen dort keine Probleme hätten, so Christian Hauk. Anhand einer Umfrage oder eines Erhebungsbogens müsse man schauen, wie der ÖPNV-Bedarf sei. Adalbert Hauck erklärte, es sei wichtig, dass es auch nachts eine ÖPNV-Verbindung gebe. Er zeigte sich dankbar für das Angebot des Vereins "Bürger für Bürger", der Fahrdienste für mobilitätseingeschränkte Personen anbietet. Neben dem Lob für die "Bürgern für Bürger" brachte Michael Volk einen Bürgerbus ins Spiel, wie es ihn in anderen Kommunen schon gebe. Dieser funktioniere wie ein Ruftaxi und könnte z. B. durch eine Stiftung finanziert werden.

Adalbert Hauck. Foto: dore

Adalbert Hauck

"Mehrheiten für Kompromisse finden"

(jam) Der aktuelle Amtsinhaber Adalbert Hauck zehrte bei seiner Vorstellung von seiner beinahe achtjährigen Erfahrung als Bürgermeister. Er sieht sich seit frühester Kindheit in die Vereinswelt und die Gemeinschaft von Höpfingen eingebunden – unter anderem als Pfadfinder, Theaterspieler, Mitglied des Pfarrgemeinderats und Vorsitzender des Heimatvereins. Sein Interesse gilt gleichsam der Zukunft und der Vergangenheit des "Quetschedorfs": "Es war und ist für mich kein Widerspruch, dass man sowohl die Geschichte seines Heimatorts erforscht und ans Licht bringt als dass man auch selbst an der Gestaltung und Umformung seiner Heimatgemeinde im Hier und Jetzt mitarbeitet und sie voranbringt." Adalbert Hauck war 2013 "mit großer Mehrheit" zum Gemeindeoberhaupt gewählt worden und sieht es als "tägliche Verpflichtung [an], dieses verantwortliche Amt auszuführen". Ihm zufolge brauche Höpfingen "eine erfahrene Person als Bürgermeister, die nicht nur die Belange der Bürger kennt und aufnimmt, sondern die es auch versteht, im Gemeinderat Mehrheiten für Kompromisse und Lösungen zu finden". Seine Motivation, 2013 erstmals zu kandidieren, war es, eine Alternative zum bisherigen Kurs seines Vorgängers zu bieten, der die Gemeinde 2008 in eine finanzielle Schieflage gebracht hätte. Diese mündete Hauck zufolge darin, dass 2010 ein großer Teil des Höpfinger Waldes verkauft werden musste, "um nicht als eigenständige Gemeinde für die Zukunft handlungsunfähig zu werden". Aktuell – seit der verordneten Umstellung des Haushalts auf Doppik – muss Höpfingen erneut von seinem Ersparten leben. "Wir zehren 2021 unser Geld auf", so Adalbert Hauck. In der Folge habe man Gebühren erhöhen und Projekte streichen müssen. "Die Anstrengungen haben sich jedoch gelohnt", ist der 54-Jährige überzeugt. Ab 2022 werde die Gemeinde wieder genug Geld erwirtschaften, um die großen Projekte wie das Waldstetter Dorfgemeinschaftshaus und das Höpfinger Feuerwehrgerätehaus planen zu können.

Christian Hauk: Foto: dore

Christian Hauk

"Können Geld nur einmal ausgeben"

(jam) Als gekonnter Zahlenjongleur präsentierte sich Kandidat Christian Hauk den Höpfinger Bürgern. Der 34 Jahre alte Bewerber, der seit März 2018 als Kämmerer im "Quetschedorf" arbeitet, legte seine Zukunftsvision für Höpfingen dar. Darin zeigte er Wege auf, wie sich in seiner Amtszeit trotz der besorgniserregenden Finanzlage der Gemeinde mehrere Großprojekte stemmen ließen. Seiner Ansicht nach drängt die Zeit dabei, weil sich die Gemeinde ab 2026 vorrangig um ihre Kanäle und Straßen kümmern müsse. So will er 2023 in Waldstetten den Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses samt Kindertagesstätte angehen, um die in die Jahre gekommene Turnhalle zu ersetzen. Seiner Rechnung nach verbliebe bei der Gemeinde ein Eigenanteil von 500.000 Euro. Bis 2025 könne die Verwaltung dann das Problem der sanierungsbedürftigen Obst- und Festhalle und des veralteten Feuerwehrgerätehauses auf einen Schlag lösen, indem man beide Standorte an der Festhalle vereint. Die Gemeinde müsse dafür 1.320.000 Euro in die Hand nehmen, rechnete der Kämmerer vor. "Damit wir das Schultern können, bedarf es Einsparungen", stellte Hauk klar. Denn: "Wir können das Geld nur einmal ausgeben." Dazu schlug er vor, das Konzept für das Familienbad weiterzuentwickeln, um die Betriebskosten zu senken. Zudem möchte er einen Fokus weg von der Erschließung neuer Baugebiete hin zur Innenentwicklung legen. "Die Jugend soll im Ort bleiben", lautet sein Motto. Dementsprechend kündigte er an, im Falle seiner Wahl zum Bürgermeister aus Walldürn nach Höpfingen zu ziehen. Als Projekt für Jugendliche brachte Christian Hauk einen Bikepark wie in Hundheim ins Spiel. Er plädierte dafür, die Finanzierung für jedes Projekt im Vorfeld zu sichern und kritisierte in diesem Zug das Vorgehen beim Kindergarten St. Martin, bei dem nach einer vorzeitigen Baufreigabe die "Förderung ausgeblieben" sei. Das habe "die Finanzen der Gemeinde ins Wanken gebracht", betonte Christian Hauk.

Michael Volk. Foto: dore

Michael Volk

"Heute schon an übermorgen denken"

(jam) Weil die Gemeindeentwicklung nicht nach seinen Vorstellungen voranschreitet, möchte der Elektrotechnikermeister Michael Volk selbst als Bürgermeister "neue Impulse geben" – und zwar getreu dem Motto "gestalten, nicht verwalten". Er bekennt offen, dass er keinen vollen Einblick habe, "wie die Arbeitsabläufe in einer oder unserer Verwaltung sind". Laut Michael Volk ist das aber kein Nachteil, sondern eine "Chance, etwas bewegen zu können". Der 42-Jährige ist überzeugt: "Vieles, was zur positiven Entwicklung beigetragen hat, können sich der Gemeinderat und private Investoren auf die Fahnen schreiben." Als Bürgermeister möchte er dagegen eigene Initiativen anstoßen. Unter anderem möchte er mit Teamwork und Führungsstärke eingefahrene Strukturen aufbrechen und eine schlagkräftigere sowie flexiblere Verwaltung aufbauen, die die Bezeichnung "bürgernah" und "serviceorientiert" verdient hat. Zu seinen Zielen gehört es, "den Flächenverbrauch vor allem im Außenbereich nicht ohne Weiteres voranzutreiben". Er möchte Sanierungen im Ortskern und Neubaugebiete gleichermaßen unterstützen. "Die Ortskerne müssen belebt werden, damit sie am Leben bleiben", sagt Volk. Die Grundlage dafür müsse die Verwaltung schaffen, indem sie zum Beispiel die passende Infrastruktur – wie Straßen, Beleuchtung, Kinderbetreuung oder das Familienbad – bereitstellt und die Bürger finanziell entlastet. Er warnte davor, "den Bogen nicht zu überspannen" – wie zuletzt bei der deutlich angehobenen Hundesteuer oder in den Raum geworfenen zusätzlichen Abgaben. Es gelte, den Bürger "für unsere Gemeinde zu motivieren". So lässt sich Michael Volk zufolge der Trend der Abwanderung stoppen. Die Finanzlage bezeichnete Volk als "düster", aber noch sei nicht "stockfinstere Nacht". Zwar lehnt er es ab, den Feuerwehrstandort Höpfingen aufzugeben, in anderen Bereichen befürwortet Volk aber eine kommunale Zusammenarbeit, um als "lebens- und liebenswerte Gemeinde" überleben zu können.

Samuel Speitelsbach

Der Vierte im Bunde bestätigte mit abstrusen und meist zusammenhanglosen Aussagen die Beobachtungen von früheren Bürgermeisterwahlen in anderen Kommunen, für die er sich erfolglos beworben hatte: Er ist kein ernst zu nehmender Bürgermeisterkandidat. Deshalb bietet ihm die RNZ keine Plattform.