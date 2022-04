Hardheim. (RNZ) Die Frist ist verstrichen, und es gibt keinen neuen Kandidaten, der sich kurzfristig für das Amt des Hardheimer Bürgermeisters bewirbt. Bis Montagabend waren Anmeldungen möglich. Damit machen Stefan Grimm (oben), Holger Nickert (Mitte) und Daniel Weber (unten) das Rennen unter sich aus. Die Wahl findet am Sonntag, 8. Mai, statt.

Stefan Grimm. Foto: privat

Der Külsheimer Stefan Grimm arbeitet als Associated Partner und Projektleiter für den Bereich Unternehmensplanung und -steuerung bei einem Tochterunternehmen von Porsche. Er ist darüber hinaus Kreisrat im Main-Tauber-Kreis und stellvertretender Landesvorsitzender der Freien Wähler. Am Amt des Hardheimer Bürgermeisters reizen ihn "die vielfältigen Herausforderungen und konkreten Gestaltungsmöglichkeiten. Ich bin fest davon überzeugt, dass sich in Hardheim viele Chancen bieten, um dem demografischen Wandel ein Schnippchen zu schlagen und die Gemeinde fit für die Zukunft zu machen".

Holger Nickert. Foto: rnz

Der gebürtige Hardheimer Holger Nickert ist als selbstständiger Wirtschaftsprüfer und Steuerberater tätig und wohnt inzwischen in Wertheim, hat aber den Bezug zu seinem Heimatort nie verloren. Unter anderem engagiert er sich für den Handballsport und die örtliche Feuerwehr. Die Aufgabe des Bürgermeisters in der schönen Erftalgemeinde bezeichnet Nickert als eine interessante Aufgabe, der er sich gerne stellen würde – "auf dem Weg, die Herausforderungen der Zukunft zu meistern".

Daniel Weber. Foto: rnz

Ebenfalls in Hardheim geboren, arbeitet Daniel Weber als stellvertretender Verwaltungsleiter beim Krankenhausverband Hardheim-Walldürn. Zudem ist er Präsident bei der FG "Hordemer Wölf" und wurde 2019 in den Hardheimer Gemeinderat gewählt. Dieses Amt musste er bei seinem Wechsel an das Krankenhaus abgeben. Trotz seiner Mitgliedschaft bei der CDU geht Weber als unabhängiger Kandidat ins Rennen. Die anstehenden Herausforderungen benötigen aus seiner Sicht einen engagierten Bürgermeister, der auf die Bedürfnisse der Menschen eingeht und das notwendige Fachwissen mitbringt.