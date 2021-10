Buchen. (RNZ) Peter Bühler hat seine Bewerbungsunterlagen im Rathaus eingereicht. Der 42-Jährige wohnt in Buchen, arbeitet als Fachkraft für Lagerlogistik und kandidierte bei der Bundestagswahl im September für "Die Partei", die 2004 gegründet wurde und mit Satire auf Missstände hinweisen will. Bühler ist auch Kreisvorsitzender der "Partei" im Neckar-Odenwald-Kreis. Peter Bühler ist mit Amtsinhaber Roland Burger und Felix Pflüger der dritte Bewerber um das Amt des Buchener Bürgermeisters. Die Wahl des Bürgermeisters findet am 28. November 2021 statt.