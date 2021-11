Buchen. (ahn/rüb/tra) Wer soll die Geschicke Buchens in den nächsten acht Jahren lenken? Um eine Antwort auf diese Frage zu finden – oder sich die bereits feststehende Wahlentscheidung für den 28. November bestätigen zu lassen – verfolgten am Montagabend mehrere tausend Bürger die Kandidatenvorstellung zur Bürgermeisterwahl, entweder live vor Ort in der Stadthalle oder zuhause vor dem Bildschirm. Das Online-Angebot wurde rege genutzt – in der Spitze verfolgten über 2500 Zuhörer die Veranstaltung im Internet, wie Manfred Schwing von der Firma "Blackout Eventmanagement" informierte, die für die Technik und die Live-Übertragung zuständig war.

Was die Zuhörer geboten bekamen, war informativ und unterhaltsam zugleich – zumindest was die Beiträge von Amtsinhaber Roland Burger (59) und Herausforderer Felix Pflüger (27) anging. Die Aussagen von Peter Bühler (42, "Die Partei") waren dagegen weniger ernst zu nehmen. Bühler ist Kreisvorsitzender der Satirepartei und trat dementsprechend auf.

Die Stadtverwaltung hatte im Vorfeld einen großen Aufwand betrieben, um die Veranstaltung trotz der sich zuspitzenden Corona-Situation durchführen zu können. So mussten sich Interessierte für die Plätze in der Halle vorab bewerben. Auch Fragen an die Kandidaten konnten im Vorfeld eingereicht werden. Zudem galt in der Halle für die rund 70 Zuhörer Maskenpflicht.

Doch nicht nur den Infektionsschutz hatten die Organisatoren im Blick, sondern auch das Ziel der Neutralität. Deshalb wurde der Abend nicht von einem Mitarbeiter des Rathauses oder des Wahlausschusses moderiert, sondern von SWR-Journalist Alexander Dambach, der diese Aufgabe souverän meisterte.

Zunächst hatte jeder Kandidat 20 Minuten Zeit, um sich vorzustellen und seine Ziele für Buchen zu präsentieren. Die Mitbewerber mussten dabei den Saal jeweils verlassen. Die Reihenfolge richtete sich nach dem Eingang der Bewerbung, und so übernahm der Amtsinhaber den ersten Part.

"Für ein erfolgreiches Buchen wählen gehen": Mit diesem Slogan warb Roland Burger um Stimmen. Seine Erfolge untermauerte er mit imposanten Zahlen. Buchens Pro-Kopf-Verschuldung sank seit 2005 von 1118 auf 345 Euro. "Gleichzeitig haben wir 99,7 Millionen Euro investiert", verdeutlichte der 59-Jährige. Ein Schwerpunkt sei das Ziel einer familienfreundlichen Stadt. Im Jahr 2020 habe Buchen für Kinder und Familien 32 Millionen Euro ausgegeben. Dementsprechend laute sein Motto für Buchens Zukunft: "Für die Menschen investieren, und weiterhin solide wirtschaften!" Als zentrale Themen der Zukunft nannte er den Klimawandel ("Die Energiewende aktiv gestalten und natürliche Lebensgrundlagen bewahren"), den demografischen Wandel meistern, die Digitalisierung voranbringen und – "aktuell leider auch" – Corona.

"Wohin soll es in Buchen in den nächsten 30 Jahren gehen?" Diese Frage stellte Felix Pflüger in den Raum. Pflüger erläuterte seine Themenschwerpunkte Ökologie, Gerechtigkeit und Transparenz: Im Bereich Ökologie setzt er unter anderem auf Carsharing und eine Reduktion der Flächenversiegelung. So bezeichnete er die Bebauung der Marienhöhe ("Dort sind Buchens beste Böden") als Fehler. Hinsichtlich der Gerechtigkeit möchte Pflüger junge Menschen stärker in das Stadtleben und die Politik einbeziehen, Integrationsarbeit fördern und Bürgern mit weniger Einkommen die Teilhabe am städtischen Leben erleichtern. In seinem dritten Schwerpunkt – der Transparenz – ging er auf Möglichkeiten ein, um die Kultur des Mitbestimmens und des Gesprächs voranzubringen, etwa durch eine innovative Form der Kommunikation.

Satirisch ging es bei Peter Bühler zu: Er schlug vor, dass mit ihm als Bürgermeister Postkutschen eingeführt, soziale Zeltlager als bezahlbaren Wohnraum geschaffen, Palmen gegen den Klimawandel gepflanzt sowie eine städtische Brauerei gegründet würden. Ob man darüber lachen kann oder sich ärgern mag, bleibt jedem selbst überlassen.

Dann war es Zeit für die Fragen der Bürger. Die Palette der Themen, welche die Menschen in Buchen und den Stadtteilen bewegen, war enorm breit: So ging es um den Kampf gegen Corona, um die Einführung von Tempo 30 in Bödigheim, um Radwege, um bezahlbaren Wohnraum, um den Regionalplan oder um die Einbeziehung der Jugend.

Auch wenn ein Großteil die Veranstaltung, bei der die Kandidaten fair miteinander umgingen, nicht vor Ort, sondern nur zuhause an den Bildschirmen verfolgen konnte, gab es sicherlich viele und gute Antworten auf die Fragen der Bürger – und auf die große Frage, wer künftig die Geschicke von Buchens lenken soll.

