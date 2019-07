Buchen/Walldürn. (rüb) "Kein Netz!" Seit Tagen schauen die Vodafone-Kunden in Buchen und Umgebung in die Röhre. Die Pressestelle des größten deutschen Mobilfunkanbieters bestätigte auf Anfrage der RNZ zwar nur "vereinzelte Einschränkungen" durch den Ausfall einer Richtfunkantenne. Die Meldungen von Lesern in der RNZ-Redaktion und ein Störungshinweis im örtlichen Vodafone-Shop zeichnen aber ein anderes Bild: Demnach sind weitaus mehr Nutzer betroffen – und zwar nicht nur in der Stadt Buchen, sondern auch in Walldürn und fast im gesamten Altkreis. Neben Vodafone-Kunden beklagen auch Nutzer der Mobilfunkangebote von Mobilcom-Debitel und 1&1 Netzausfälle. Während das Telefonieren nicht oder nur eingeschränkt möglich ist, funktionieren die mobilen Daten – also das Internet – reibungslos.

Seit Freitag habe er keinen Handyempfang mehr, beklagt sich ein Leser in der Redaktion der RNZ in Buchen. Wie ihm gehe es vielen anderen Vodafone-Kunden in seinem Bekanntenkreis. Erste Recherchen bestätigen die Angaben des Mannes: Überall in der Region beklagen sich Vodafone-Nutzer über dauerhafte oder zeitweise auftretende Netzausfälle.

"Es handelt sich um keine weitreichende Störung", erklärt ein Pressesprecher des Unternehmens am Dienstag auf RNZ-Nachfrage, "es seien nur einzelne Straßenzüge betroffen." Die Techniker würden mit Hochdruck an der Lösung des Problems arbeiten. An einer Richtfunkantenne, welche die Mobilfunkstationen ans Netz anbindet, sei ein Teil defekt. Dieses müsse ausgetauscht werden. Das Ersatzteil sei bereits bestellt.

Doch offensichtlich ist die Störung doch etwas weiträumiger, als die Pressestelle einräumt: Beim örtlichen Vodafone-Shop Car-Hifi-Center (CHC) im IGO in Buchen weist ein Schild die Kunden schon vor dem Betreten des Geschäfts auf das Problem hin. "Sehr geehrte Kunden, leider hat Vodafone eine Großstörung von Buchen bis Schweinberg. Die Techniker arbeiten bereits! Wir bitten um Ihr Verständnis!"

"Fast im Minutentakt melden sich betroffenen Kunden bei uns", sagt Anton Tibelius vom Vodafone-Shop CHC. Nach seinen Informationen handelt es sich um zwei größere Störungen, die sich beide über gut 25 Kilometer erstrecken. Beide Störungen bestünden seit Freitag und reichten - grob gesagt – von Hettigenbeuern bis Schweinberg.

Das Problem betreffe insgesamt acht Basisstationen und hänge mit defekten Multiplexern zusammen. Dabei handelt es sich um ein Gerät in einer Basisstation, das die Signale von mehreren Eingangsleitungen auf eine Ausgangsleitung überträgt. Die Einschätzung, dass nicht alle Geräte und Tarife betroffen sind, bestätigt auch Anton Tibelius. Möglicherweise liegt dies an unterschiedlichen Voreinstellungen zur Netzauswahl.

"Unser Ziel ist es, die Störung innerhalb der nächsten Tage zu beseitigen", so die Aussage des Unternehmenssprechers. Darauf hoffen auch die vielen betroffenen Kunden.