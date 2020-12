Odenwald/Tauber. (lra) Die Linie 999 zwischen Buchen und Tauberbischofsheim gewährleistet vertaktete Verbindungen zwischen dem Neckar-Odenwald- und dem Main-Tauber-Kreis. Um den Lückenschluss zwischen Mittel- und Unterzentren ohne Schienenverkehr herzustellen, fördert das Land Baden-Württemberg den Aufbau eines Netzes von Regiobuslinien. Eine direkte und schnelle Linienführung, qualitativ hochwertige Busse mit WLAN-Zugang sowie gute und fahrgastfreundliche Anschlüsse zur Schiene sind es, was diese Regiobuslinien auszeichnet.

Mit der Linie 999 zwischen Buchen, Walldürn, Hardheim, Tauberbischofsheim und zurück startete am 1. Januar 2019 eine Linie, deren Ziel es war und ist, die beiden Mittelzentren Buchen und Tauberbischofsheim durch eine umsteigefreie, schnelle Linienbusverbindung besser zu vernetzen und gleichzeitig an beiden Endstationen Anschlüsse an die Fahrtmöglichkeiten mit dem Zug herzustellen. Die Linie 999 stellt jeweils einen beidseitigen Anschluss an die Bahnverkehre her: an die R83 in Buchen und an die R82 in Tauberbischofsheim. Die Linie wird mit Unterwegshalten von Buchen über Walldürn und Hardheim nach Tauberbischofsheim geführt. In Walldürn besteht ebenfalls Anschluss an die R83. Weitere Anschlüsse zu den Bus- und Ruftaxilinien rund um Tauberbischofsheim erweitern das Mobilitätsangebot.

Von Montag bis Freitag besteht in Fahrtrichtung Tauberbischofsheim ein durchgängiger Stundentakt zwischen 5.02 und 20.02 Uhr. Die letzte Abfahrt ist um 22.02 Uhr. An Samstagen verkehren die Regiobusse zwischen 6.02 und 16.02 Uhr im Stundentakt, anschließend im Zwei-Stunden-Takt bis 22.02 Uhr. An Sonn- und Feiertagen besteht ein durchgängiger Zwei-Stunden-Takt zwischen 6.02 und 22.02 Uhr.

In Fahrtrichtung Buchen besteht ein durchgängiger Stundentakt zwischen 5.13 und 20.13 Uhr. Die letzte Abfahrt ist um 22.13 Uhr. An Samstagen verkehren die Regiobusse zwischen 6.13 und 17.13 Uhr im Stundentakt, anschließend im Zwei-Stunden-Takt bis 21.13 Uhr. An Sonn- und Feiertagen besteht ein durchgängiger Zwei-Stunden-Takt zwischen 7.13 und 21.13 Uhr. Die Fahrtdauer beträgt jeweils rund 45 Minuten.

"Auf beiden Regiobuslinien kommen moderne und besonders nutzerfreundliche Linienbusse mit niederflurigem Einstieg einschließlich einer Klapprampe, Klimaanlage, Mehrzweckfläche für Rollstühle, Kinderwagen oder beispielsweise Fahrräder sowie kostenfreiem WLAN zum Einsatz", wirbt Landrat Reinhard Frank aus dem Main-Tauber-Kreis für die Buslinien, die das Land Baden-Württemberg und die erschlossenen Landkreise finanzieren. "Die Regiobusse eignen sich dank des vertakteten Fahrplanangebots an Schul- und Ferientagen für Fahrten zur Arbeit oder zur Schule, zum Shopping, zum Besuch kultureller Veranstaltungen oder zu sonstigen Aktivitäten wie zum Beispiel Wandern. Aber auch die Mitnahme von Fahrrädern ist je nach Fahrgastaufkommen möglich", berichtet ÖPNV-Dezernent Jochen Müssig.

In den Bussen der Regiobuslinie 999 gilt der Tarif des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN). "Inhaber einer der günstigen VRN-Halbjahres- oder Jahreskarten, wie beispielsweise dem MAXX-Ticket für Schüler und Auszubildende, dem Semester-Ticket für Studenten, der Karte ab 60 für Senioren, dem Rhein-Neckar-Ticket für jedermann oder dem Job-Ticket für Berufstätige, können die Regiobusse im VRN-Gebiet nutzen", berichtet VGMT-Geschäftsführer Thorsten Haas.

Info: Informationen zum Fahrplan und den Tarifangeboten des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar gibt es unter www.vrn.de im Internet oder in der App "myVRN".