Von Heiko Schattauer

Buchen/Mosbach. Das weiße Reh geht ab wie ein rotes Moped. Und das, obwohl es nicht mal ein Reh ist ... Seit RNZ-Leser David Hogen dieser Tage mit seinen Freunden Jonas Egenberger und Antonia Münch im Wald von Unterneudorf in Richtung Buchen ein schneeweißes Wild am schneebedeckten Straßenrand entdeckt und fotografiert hat, wird auf der facebook-Seite der RNZ Neckar-Odenwald wie wild geklickt, geteilt, gestaunt und diskutiert. Schnell wurde dabei klar: Das in der RNZ-Printausgabe noch als Reh deklarierte Tier ist kein Reh. Sondern ein weibliches Damwild. Und inzwischen weiß man sogar, wo es herkommt: Gemeinsam mit allzu wilden Artgenossen ist das Damtier vor einigen Tagen aus dem in Stürzenhardt gelegenen Gehege von Gerd Knotz ausgebüxt. Seitdem es am Waldrand David Hogen vor die Smartphone-Kamera lief, ward es unterdessen nicht mehr gesehen ...

Fastnachtszeit, weißes Wild - war da nicht schon mal was? In der Tat: Vor fast genau zwei Jahren war ein paar Kilometer weiter auch ein bemerkenswertes Tier am Waldrand aufgetaucht. Und danach wieder spurlos verschwunden. Ist das abgetauchte weiße Wild von Wagenschwend vielleicht jetzt, zwei Jahre später in der Nähe von Buchen wieder aufgetaucht?

"Theoretisch möglich", sagt Daniel Schäfer, "aber eher unwahrscheinlich." Der Jäger aus Wagenschwend kann sich noch genau an das weiße Damwild vom Februar 2016 erinnern, zumal er damals sogar dem SWR-Fernsehen Auskunft über die seltene Entdeckung geben durfte. Das Landesschau-Team war nach einem RNZ-Beitrag - "Auch die Natur kann närrisch" - über das schneeweiße Wild (das auch seinerzeit zunächst fälschlicherweise als Reh ausgemacht worden war) in den Hohen Odenwald gekommen. In dem gibt es eigentlich gar kein wildes Damwild, wie Schäfer erläutert. Diese Tierart wird in unserer Region ausschließlich in Gehegen gehalten. So wie eigentlich auch das ausgebüxte Exemplar aus Stürzenhardt, das sich dann für einen Moment am Wegesrand unweit von Buchen gezeigt hat.

Laut Gerd Knotz fanden sich im dort gehaltenen Rudel zwei weiß gefärbte Tiere. Ein mit der Mutter ausgerissenes Jungtier sei aber vor einigen Tagen unweit von Hettigenbeuern überfahren worden, so Knotz gegenüber der RNZ. Wo nun das etwa vier Jahre alte Muttertier abgeblieben ist, weiß auch Knotz, der in Schefflenz einen Direktvermarktungsbetrieb führt, nicht. Von alleine zum Gehege zurückkehren wird es allerdings wohl nicht: "Zu 99 Prozent geschieht das nicht", weiß Gerd Knotz, der in Mudau ein weiteres Damwild-Gehege mit rund 40 Tieren bewirtschaftet, aus Erfahrung.

So außergewöhnlich wie zunächst angenommen ist auch die Färbung des weißes Wegesrandwilds nicht. Zwar seien weiße Tiere seltener, da meist nicht so robust wie die dunkler oder gefleckt gefärbten Artgenossen. Aber in den verschiedenen Gehegerudeln sei schon immer mal wieder auch ein weißes Exemplar dabei. Besonders ist es allerdings dennoch: Denn in freier Wildbahn taucht im Hohen Odenwald ja sonst kein Damwild auf - und in Weiß dann eben erst recht nicht. Und wer weiß - vielleicht hat das närrische Wagenschwender Wild von 2016 ja doch was mit dem 2018er-Fotomodell aus Unterneudorf zu tun. Das Gehege in Stürzenhardt hat der Familienbetrieb Knotz erst im April 2016 übernommen. Mitsamt einem weißen Damtier darin...

Weitere wilde Geschichten gibt’s unter: www.facebook.com/RNZNeckarOdenwald