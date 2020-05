Buchen/Mosbach. (tra/schat) Erst vor einer Woche begann im Zuge der Corona-Lockerungen für einige Schüler wieder der Präsenzunterricht. Nun ist das neuartige Coronavirus nach nur wenigen Tagen bereits an zwei Schulen im Landkreis aufgetreten: Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises informierte am Samstagabend darüber, dass sich ein Schüler, der die Zentralgewerbeschule in Buchen besucht, mit Sars-Cov-2 infiziert hat. Der Betroffene befindet sich in häuslicher Quarantäne.

"Der Schüler hat die Schule sehr frühzeitig nicht mehr besucht und hat nur eine minimale Zahl an Kontaktpersonen, die umgehend informiert wurden. Zudem hatte er für seinen Schulweg nicht den öffentlichen Nahverkehr benutzt", teilte Jan Egenberger, der Pressesprecher des Landratsamts, am Sonntag auf Nachfrage der RNZ mit.

Auf dieser Grundlage habe die Schulleitung der Zentralgewerbeschule in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt entschieden, dass an der ZGB der Schulbetrieb fortgesetzt werden könne. "Dies entspricht auch den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts", so Egenberger.

An der ZGB starteten vergangenen Montag 360 Schüler, aber maximal 280 dürfen gleichzeitig an der Schule sein (die RNZ berichtete). Für die ZGB-Schüler gelten folgende Infektionsschutzregeln: Ständig mindestens 1,5 Meter Abstand halten, maximal zu zweit laufen, nicht in Gruppen zusammenstehen, das Tragen von Schutzmasken wird empfohlen, häufig Hände waschen, keine Hände schütteln, keine Pausenbrote und Getränke teilen, Türen offen lassen sowie regelmäßig mit Durchzug lüften. Zudem müssen sich beim Weg durch das Schulhaus alle rechts halten. Es herrscht zudem striktes Rauchverbot. Die Regeln wurden bei der Wiedereröffnung der Schule gut sichtbar angebracht.

Während an der ZGB unterrichtet wird, ist es am Nicolaus-Kistner-Gymnasium in Mosbach mit der Rückkehr ins Schulleben aber nun schon wieder vorbei: Nachdem in der Kursstufe 1 ein bestätigter Coronafall vorliegt, hat sich der Krisenstab der Schule in Absprache mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe und Mosbachs Bürgermeister Michael Keilbach dazu entschlossen, den Präsenzunterricht bis zum Beginn der Abiprüfungen wieder auszusetzen.

"Das geschieht zum besonderen Schutz und aus Fürsorge für unsere Kursstufen", erklärt Schulleiter Jochen Herkert, warum man sich für diesen Schritt entschieden hat, obwohl Landrats- und Gesundheitsamt eine Fortführung des Unterrichts in der Schule gewährt hätten. Diese Vorgehensweise sieht Herkert als "einzig sinnvolles Mittel", um die angehenden Abiturienten "möglichst geschützt" in die Prüfungen (die in der kommenden Woche starten) zu bringen. Zehn Schüler der Kursstufe 1 befinden sich laut Schulleiter seit Samstag in häuslicher Quarantäne.