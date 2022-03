Etwa auf Höhe der Überquerungshilfe wurde der Junge von dem Kleinbus erfasst. Davon zeugten am Tag nach dem Unfall noch die Kreidemarkierungen der Polizei. Foto: rüb

Buchen/Hettingen. (rüb) Gute Nachrichten zum Unfall am Montag auf der L522 zwischen Buchen und Hettingen: Der zehnjährige Junge, der von einem Kleinbus angefahren worden war, hat nur leichte Verletzungen erlitten und befindet sich auf dem Weg der Besserung. Dies teilte Carsten Diemer, Leiter der Pressestelle des Polizeipräsidiums Heilbronn, auf RNZ-Anfrage mit. Der Junge wurde gegen 16.15 Uhr beim Überqueren der Fahrbahn – kurz vor dem Abzweig ins Baugebiet "Hühnerberg" – von dem Kleinbus erfasst. Vorsorglich war er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang laufen zwar noch. Stand jetzt geht die Polizei aber davon aus, dass der Junge spontan über die Straße gerannt ist, ohne auf den Verkehr zu achten. Der Fahrer des Kleinbusses habe deshalb nicht mehr rechtzeitig anhalten können, obwohl er sogar langsamer als die an dieser Stelle erlaubten 70 km/h gewesen sei.