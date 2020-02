Buchen/Hardheim. (pol/mare) Die Fastnachtsumzüge in der Region verliefen ohne besondere Vorkommnisse. Das teilt die Polizei mit.

Mehrere Tausend Narren hatten sich am Sonntag zum Umzug der Hordemer Wölf in Hardheim und zum Gänschmarsch in Buchen eingefunden. Das Polizeirevier Buchen war mit mehreren Beamten im Einsatz. Tätig werden mussten die Einsatzkräfte nicht, da die Besucher und Zugteilnehmer friedlich die fünfte Jahreszeit miteinander feierten.

Noch ist unklar, warum vier junge Männer nach einer Fastnachtsveranstaltung hinter dem Lindensaal in Hettingen miteinander in Streit gerieten. Zwei 21-Jährige gingen auf einen ebenfalls 21 Jahre alten Mann los und schlugen und traten auf diesen ein. Verletzt wurde dabei auch ein zunächst unbeteiligter weiterer 21-Jähriger.

Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes konnten die Auseinandersetzung beenden und die Polizei rufen. Diese versucht nun herauszufinden, was der Grund für die Schlägerei war. Während die beiden Verletzten mit Rettungsfahrzeugen in ein Krankenhaus gebracht wurde, gingen die Angreifer selbständig in die Klinik, um ihre Blessuren versorgen zu lassen.

Um zu verhindern, dass der Konflikt wieder aufflammt, fuhr vorsorglich eine Streife des Polizeireviers in das Krankenhaus.

Fastnachtsumzug der Hordemer Wölf 2020 - Die Fotogalerie