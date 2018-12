Buchen. (vs) "Phenomenon" ist den Buchener Streetdancern aus dem "Integrationsprojekt Hiphop-Breakdance" im TSV 1863 Buchen in guter Erinnerung, gehörte doch die Buchener Gruppe "ConneXion" (2013 Weltmeister/2016 Vize-Weltmeister) bereits vor zwei Jahren zu den vom schweizerischen Veranstalter auserwählten "Best of Europe". Sie ertanzten Platz 2 und brachten 1000 Franken Preisgeld mit nach Hause.

Nun hatte der Veranstalter für den 8. Dezember am Nachmittag elf europäische Gruppen zum ersten Teens-Wettbewerb (U 18) ins Musical Theater nach Basel geladen, darunter die Buchener Nachwuchs-Crew "Zzyzx" (Platz 7 bei der WM in Glasgow 2018). Die Jury bestand aus fünf hoch qualifizierten Juroren, vier aus der Schweiz und ein Italiener. Um eine objektive Bewertung von tänzerischer Performance bemüht, vergaben sie den angetretenen Konkurrenten für ihre Synchronität, Körperspannung, Ausstrahlung, Raumnutzung und choreografische Kreativität ihre Punkte. Das Resultat: auf die Plätze eins bis drei tanzten sich eine österreichische und zwei schweizerische Gruppen.

"Zzyzx" belegte mit einer perfekt getanzten Choreografie Platz 4. Auch wenn diese undankbare Platzierung weder fürs Treppchen noch für ein Preisgeld reichte, waren die erfolgsverwöhnten Buchener mit ihrem Abschneiden und vor allem mit ihrer dargebotenen Leistung zufrieden.

"Zzyzx" sind: Isabell und Katrin Pinneker, Ilayda Altinkaya, Anastasia Lindegrün, Max Wisner, Moses Schäfer, Danny Winterholler, Leon Meixner und Luis Jakob.