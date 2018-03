Anpacken gehört dazu: Mit Disziplin und einer Therapie auf dem Bauernhof will Alisa ihren Weg in ein drogenfreies Leben schaffen. Foto: Heiko Schattauer

Von Heiko Schattauer

Neckar-Odenwald-Kreis. Pferde, Kühe, Schweine, Hasen, Katzen, dazu Heu, Stroh, viel Freiraum und ganz viel Natur. Urlaub auf dem Bauernhof - gerade für Familien mit kleinen Kindern eine verlockende Alternative zur Pauschalreise mit all-in und Animation bis zum Abwinken. So ein Bauernhof ist aber nicht nur eine feine Adresse, wenn man die Ferien mit dem Nachwuchs ein wenig entschleunigter genießen will. Sondern auch ein guter Platz, um das eigene Leben wieder lebenswerter zu machen. Anfang der 1990er-Jahre hat ein pfiffiger Pfarrer in Bayern "entdeckt", dass ein landwirtschaftlicher Hof auch für die Therapie von Suchtkranken ein durchaus heilsamer Ort sein kann. Das erkannte dann wenig später auch die Bundesregierung - und initiierte drei geförderte Modellprojekte zur "Therapie auf dem Bauernhof". Eines davon startete im Neckar-Odenwald-Kreis unter Trägerschaft des Baden-Württembergischen Landesverbands Prävention und Rehabilitation (BWLV), mit Bernd Dreger als "Entwicklungshelfer".

Das ist inzwischen 22 Jahre her, und während die anderen beiden Modellprojekte in Hessen und Niedersachsen mittlerweile eingeschlafen sind, hat Dreger "sein Baby" am Leben erhalten; die Therapie auf dem Bauernhof als "Hilfe auf Gegenseitigkeit" etabliert. Der Untertitel ist absolut wörtlich zu nehmen: "Ich will helfen, ganz klar", sagt Sonja Slepkowitz: "Aber will auch geholfen bekommen!" Die Pferdewirtin aus Buchen ist seit Anfang an dabei, hat gemeinsam mit Bernd Dreger über 20 Menschen, die Auswege aus ihrer Sucht gesucht haben, auf ihrem therapeutischen Weg begleitet. Das Prinzip der Gegenseitigkeit ist eigentlich ganz simpel: Auf der einen Seite steht die Arbeitsleistung, die der Suchtkranke auf dem Hof unentgeltlich einbringt. Auf der anderen Seite die Unterstützung beim Ausstieg aus der Abhängigkeit. Durch Teamwork, familiäre Gemeinschaft und geregelte Tagesabläufe soll der Klient neue (bessere) Lebenserfahrungen sammeln, Selbstwertgefühl und Leistungsfähigkeit steigern. Irgendwie "klar" werden eben.

Das will auch Alisa. Die 21-Jährige ist "Nummer 22", der 22. TAB-Klient auf dem Reiterhof Slepkowitz. Seit Anfang Dezember ist sie auf dem Hof, wo sie einen eigenen kleinen Wohnbereich hat und täglich mit anpacken muss. Misten, Füttern, Putzen, den Reitunterricht begleiten - der Tag hat für Alisa stets den gleichen Ablauf. Um 7.30 Uhr geht’s los, am späten Nachmittag ist Feierabend. "Ich muss noch viel an mir arbeiten, aber das hier bringt mich merklich weiter", sagt Alisa, die ganz offen darüber spricht, was sie auf den Reiterhof geführt hat. "Ich war an einem Punkt angekommen, an dem ich dachte: Wenn ich jetzt nicht die Notbremse ziehe, dann wird es unglaublich schwer." Täglich hatte sie sich "die Probleme weggekifft", öfter auch mehrmals am Tag. Ihre Ausbildung hatte sie abgebrochen, irgendwann wurde auch die Finanzierung der Sucht schwieriger. Als sie dann mit einem E-Roller ohne Führerschein, aber mit THC im Blut von der Polizei gestoppt wurde, war der Punkt erreicht. "Ich musste mir eingestehen, dass nicht ich die Droge lenke, sondern die Droge mich", sagt Alisa rückblickend: "Ich wollte eine Therapie machen, aber nicht stationär."

Nach zweiwöchiger Entgiftung - "Der Patient muss clean auf den Hof kommen" (Dreger) - wurde die junge Frau aus der Nähe von Baden-Baden in Buchen bei Familie Slepkowitz also die Nummer 22. Mit dem gleichen Ziel, wie ihre 21 Vorgänger(innen): Nach neun Monaten fachkundig und multidisziplinär begleiteter Therapie auf dem Bauernhof, ein Leben ohne Drogen führen zu können.

Dieses Ziel erreicht nicht jeder, auch von Sonja Slepkowitz’ Klienten sind ein paar auf der Strecke geblieben, haben die Therapie nicht zu Ende gebracht. Da kann es dann auch mal zu eher unschönen Momenten kommen, das räumt auch Projektleiter Bernd Dreger ein. In solchen Momenten steht dann eben Betreuer Dreger auf der Matte, wenn es sein muss auch an Heiligabend oder Silvester. "Der Landwirt kann jederzeit Unterstützung anfordern", erklärt er.

Dass es die mitunter dringend braucht, liegt in der Natur der Sache, schließlich sind die Mitarbeiter auf Zeit allesamt Menschen, die ein stattliches Päckchen (an Problemen) mit sich zu tragen haben. Das kann dann auch die Gast-Familie an die Grenze der Hilfsbereitschaft bringen: "Ich hab’ ihm schon mehrfach gesagt, er braucht mir keinen mehr zu bringen", gibt Sonja Slepkowitz offen zu. Ihr Ärger ist bis dato aber stets verraucht, zumal sie sich selbst mit ihren Klienten weiterentwickelt hat: "Ich bin nicht mehr der barmherzige Ritter", verdeutlicht sie. Ihren ursprünglichen Vorsatz, "dass es jeder bei mir schaffen muss", habe sie mit den Jahren aufgeweicht, einen Ausstieg als Option akzeptiert.

Bei Alisa ist der Ausstieg aus dem Ausstieg kein Thema - und das soll auch so bleiben. Die Nummer 22 will sich durchbeißen, nach neun Monaten am Hof in ein neues, besseres Leben starten. "Vielleicht bleibe ich hier in der Region", sagt die 21-Jährige. Sie wäre nicht die Erste, die nach der Therapie auf dem Reiterhof und dank der Beziehungen ihrer Familie auf Zeit in eine Anstellung in der Nähe gekommen wäre. Mit einigen ihrer ehemaligen Klienten hat Sonja Slepkowitz bis heute engen Kontakt, die meisten führen ein drogenfreies Leben.

Die Therapie scheint also durchaus zu wirken. Allein: Bernd Dreger gehen die Bauernhöfe dazu aus. "Wir suchen dringend neue Partner", erklärt der Projektleiter, der nicht müde wird, für sein Baby, für die Hilfe auf Gegenseitigkeit zu werben. Interessenten informiert er gerne unter Tel.: (0 172) 738 03 91 oder per E-Mail: tab@bw-lv.de. Weitere Infos: www.therapie-auf-dem-bauernhof.de.