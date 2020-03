Buchen. (adb) Die Saat ist aufgegangen: Was 2011 im Kleinen begonnen hatte, wuchs über die vergangene Dekade hinweg zu einem ansehnlichen Marktplatz über Gesundheit, Vitalität und auch Lebenskultur heran. Die Rede ist vom Buchener Gesundheitsforum, das am Samstag in seiner nunmehr zehnten Auflage abermals zahlreiche Interessierte in die Stadthalle lockte. Organisiert wurde die Veranstaltung von Ernährungswissenschaftlerin Dr. Christina Steinbach sowie dem Physiotherapeuten und Osteopathen Burkhard Scheuermann.

Eröffnet wurde der Aktionstag mit Grußworten. Bürgermeister Roland Burger hielt fest, dass das Gesundheitsforum seinen Besuchern häufig gestellte Fragen beantworte und dem Präventionsgedanken breiten Raum biete. "Es handelt sich um eine ansprechende Mischung aus Informationen, Tipps aus erster Hand und Fachvorträgen", betonte er. Bundestagsabgeordneter Alois Gerig (CDU) sprach von einer "tollen Veranstaltung, die immer mehr Gäste und Aussteller anlockt" und dazu animiere, sich qualifizierte Hilfe zu suchen oder auf einen gesunden und nachhaltigen Lebensstil zu achten.

Zum Gruppenbild mit Speerwurf-Weltmeisterin Christina Obergföll (l.) stellten sich Chefarzt Dr. Harald Genzwürker, Dr. Christina Steinbach, Diana Scheuermann, MdB Alois Gerig, Bürgermeister Roland Burger, Burkhard Scheuermann und Landrat Dr. Achim Brötel (von links). Foto: Stefan Steinbach

Für die Veranstalter freuten sich Dr. Christina Steinbach sowie Burkhard und Diana Scheuermann über das breit aufgestellte Aktionsprogramm in der Stadthalle. "Die Veranstaltung lebt von unseren Besuchern und unseren Ausstellern", merkte Steinbach an, während Burkhard Scheuermann auf die dank zahlreicher Aussteller "immer enger werdenden Räumlichkeiten" einging. Stolz sei man vor allem darauf, das Gesundheitsforum in den zurückliegenden Jahren bestens etabliert zu haben und einige Mitwirkende jedes Jahr begrüßen zu können. So gab es anlässlich des Jubiläums natürlich auch Präsente – und zwar für Kirsten Häfner, Karin Jaegle (Hotel "Prinz Carl"), Christian Bayer, Heiko Bauer sowie Hausmeister Josef Wegner, die in ihren Funktionen von Anfang an treue Wegbegleiter des Forums sind.

Im Zentrum des Gesundheitsforums standen erneut informative Vorträge. Einen besonders illustren Gast konnte Dr. Christina Steinbach schließlich mit Christina Obergföll – Ernährungsfachfrau und ehemalige Weltmeisterin im Speerwerfen – willkommen heißen. Nachdem die Südbadenerin dem Publikum aus ihrer Vita berichtet hatte, wartete sie unter dem Motto "Gesund aufwachsen und bleiben mit Bewegung und Ernährung" mit gehaltvollen und leicht nachvollziehbaren Impulsen zur Gesunderhaltung des Körpers auf. Danach gingen Physiotherapeutin Sandra Brennfleck sowie Burkhard Scheuermann auf den Umgang mit Skoliose ein und gaben praktische Ratschläge für den Alltag. "Wunderorgan Darm – was tun, wenn er krankt?" war das Stichwort für Kirsten Häfner, die den Verdauungstrakt des Menschen beleuchtete. Ein gerade in umtriebigen Zeiten wichtiges Thema griff René Schneider (R+V/Volksbank Franken) auf: Unter dem Titel "Hilfe zur Selbsthilfe" gab er Hinweise zum richtigen Stressmanagement.

Die Schulsanitäter des Burghardt-Gymnasiums gaben Einblick in ihr Wirken. Foto: Adrian Brosch

Lebensrettende Maßnahmen griff Privat-Dozent Dr. Harald Genzwürker als leitender Notarzt der Neckar-Odenwald-Kliniken auf: Sein Vortrag "Staying Alive – Reanimation leicht gemacht" verstand sich als Anleitung zur Ersten Hilfe vor Ort. Interessante Einblicke in ihr Tun gewährte die AG Schulsanitätsdienst des Burghardt-Gymnasiums.

Bei der gut besuchten Fachmesse im Foyer der Stadthalle präsentierten mehr als 20 Aussteller aus dem Gesundheitswesen ihre Dienstleistungen und ihr Fachwissen. Dabei lag der Fokus auf Buchen und der näheren Umgebung, um die vor Ort in Anspruch zu nehmenden Möglichkeiten aufzuzeigen. "Es ist wichtig, die regionalen Angebote zu kennen", so Burkhard Scheuermann.