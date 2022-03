Buchen/Brindisi. (rüb) "Ihr habt die Jury zum Strahlen gebracht", sagte Sängerin Ilse DeLange zu Arian Golic, Dominik Simmen und Abi Faizan. Das Trio um den 25-jährigen Buchener sang beim ersten Auslands-Recall der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" den Titel "Rude" von "Magic". Mit durchschlagendem Erfolg: Alle drei dürfen weiter darauf hoffen, einen der begehrten zehn Plätze für die Livesendungen zu ergattern und damit die Chance auf die Auszeichnung als "Deutschlands Superstar".

In der Sendung am Samstag ging es anfangs aber gar nicht so sehr um das musikalische Talent der Teilnehmer. Die Kamerateams begleiteten die 25 besten Sänger aus der Qualifikation auf ihrer Reise nach Brindisi (Italien). Nach dem Einzug in die Villa mussten sich die Kandidaten erst einmal in der neuen Umgebung zurechtfinden, und hier erwies sich "Herbergsmama Arian", wie ihn der Nachrichtensender n-tv taufte, als Stütze für seine Kameraden. Er versorgte sie mit Tee und seelischem Beistand und wurde in der Sendung für seine liebenswerte Art mehrfach gelobt.

Dann ging es ans Meer, wo immer drei oder vier Teilnehmer gemeinsam einen Song performten – getreu dem Motto des ersten Recall-Sets: "Sommer, Sonne und Good Vibes". "Ich hab noch nie am Strand gesungen", gestand Arian zu Beginn seines Auftritts, bei dem er ebenso viel Leidenschaft wie Talent zeigte. Das hat auch die Jury um Florian Silbereisen überzeugt, und so hat es der 25-jährige Buchener in die Top 20 geschafft.

Info: Am kommenden Samstag, 26. März, heißt es wieder Daumen drücken für Arian: "Deutschland sucht den Superstar", ab 20.15 Uhr auf RTL.