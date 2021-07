Buchen/Adelsheim. (KTS) Das Schicksal der Betroffenen der verheerenden Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hat auch die Schüler der Karl-Trunzer-Gemeinschaftsschule (KTS) Buchen nicht kalt gelassen. Unter Leitung von Alexander Steuerwald (2. v. r.) und Elke Geier (l.) stellten sie spontan eine Spendenaktion auf die Beine und sammelten an vier Ständen im Stadtgebiet Buchen stolze 1650 Euro.

Mit dieser Geldsumme beteiligt sich die Schule nun an einer Hilfsaktion, die von Marion und Roland Röcker aus Adelsheim-Wemmershof ins Leben gerufen wurde. Deren Tochter hatte in Dernau an der Ahr eine Hebammenpraxis betrieben, die durch die Flut vollständig zerstört wurde. Nach dem ersten Hilfstransport aus dem Bauland an betroffene Familien im Katastrophengebiet war klar, dass hier noch viele Monate lang Spenden benötigt würden, um Existenzgrundlagen wieder aufbauen zu können und den Opfern ein Zeichen der Hoffnung schicken zu können. Hierzu möchte die KTS einen Beitrag leisten.