Buchen. (pm) Aus Gründen der Verkehrssicherheit duldet der Fachdienst Straßen des Landratsamts ab Samstag "wildes Parken" beidseits der L585 am Ortsausgang Buchen in Richtung Unterneudorf nicht mehr, gab das Landratsamt am Freitagmittag in einer Pressemitteilung bekannt.

An dieser Stelle werde, so das Landratsamt, regelmäßig außerorts geparkt, was nach der Straßenverkehrsordnung ohnehin verboten sei. Teilweise stünden die Autos dabei sogar auf der Fahrbahn, andere wiederum würden im angrenzenden Waldgebiet abgestellt.

Dadurch seien in der Vergangenheit auf der Landesstraße immer wieder Gefahrensituationen entstanden, insbesondere beim Ausparken und durch den regen Fußgängerverkehr.

Als Alternative sind Parkmöglichkeiten jeweils in Laufweite zu dem nun gesperrten Parkplatz vorhanden.