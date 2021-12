Buchen. (rüb) Ein Bummel über den Weihnachtsmarkt, der Duft nach Tannengrün, Bratwurst und Glühwein, an jeder Ecke gibt es kreative Geschenkideen und kulinarische Leckereien – schön wär’s! Auf all dies müssen die Menschen auch in diesem zweiten Corona-Winter verzichten. Um zumindest etwas Licht in diese dunkle Zeit zu bringen und die Vorfreude aufs Weihnachtsfest zu wecken, hat sich die Familie Pfannenschwarz dazu entschlossen, wie im Vorjahr wenigstens einen Weihnachtsverkauf anzubieten – als Ersatz für den beliebten Weihnachtsmarkt des Unternehmens.

"Ganz ohne geht es einfach nicht", sagt Florian Pfannenschwarz, bei Seitenbacher zuständig für das Marketing. "Wir haben lange überlegt, was wir machen", erklärt Pfannenschwarz. Denn der Weihnachtsmarkt, den es seit dem Jahr 2013 gibt, war der Familie – und hier ganz besonders Marion Pfannenschwarz und ihren Töchtern Liza und Sarah – seit jeher eine Herzensangelegenheit. Eine Komplettabsage sei deshalb schnell vom Tisch gewesen. Stattdessen hat sich die Familie entschieden, für den Weihnachtsverkauf ein Zelt aufzustellen. Dort ist eine gute Belüftung garantiert, zudem werden nur zehn Personen gleichzeitig eingelassen, und Zutritt gibt es nur für geimpfte oder genesene Kunden. Das Ziel: eine möglichst hohe Sicherheit für die Besucher und die Mitarbeiter.

Seit Dienstag ist das kleine Weihnachts-Wunderland geöffnet: Zu entdecken und zu kaufen gibt es dort bis 23. Dezember wie gewohnt weihnachtliche Dekorations- und Geschenkideen für Groß und Klein und Weihnachtsbaumschmuck. Alles wurde mit viel Liebe fürs Detail ausgewählt, überall glitzert und funkelt es – zumindest für einen kurzen Moment kann der graue Corona-Alltag hier vergessen werden.

Zwar mussten alle Aktionen, die normalerweise zum Seitenbacher-Weihnachtsmarkt gehören, wie Kinderschminken, Hüpfburg oder Bastelangebote für die Kleinen pandemiebedingt natürlich ebenso gestrichen werden wie die gewohnten kulinarischen Angebote. Der Bummel durch die Weihnachtsausstellung bietet aber wenigstens ein Stückchen Normalität. Und im kommenden Jahr wird hoffentlich wieder alles so wie früher – ein Bummel über den Weihnachtsmarkt, der Duft nach Tannengrün, Bratwurst und Glühwein...