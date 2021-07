Von Rüdiger Busch

Buchen. Rund 87 Prozent der Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg hätten im Corona-Jahr 2020 keinen positiven Rechnungsabschluss erzielt, erklärte Bürgermeister Roland Burger bei der Feststellung des Jahresabschlusses 2020. Buchen gehört nicht nur zu den 13 Prozent der Kommunen mit einem schwarzen Ergebnis, sondern hat sogar um 690.000 Euro besser abgeschnitten als geplant. Mit entscheidend dafür seien, so Burger, die guten Vorjahre gewesen, die als Berechnungsgrundlage für die Unterstützung des Landes gedient hätten. Ohne diese Corona-Hilfen wäre das Ergebnis deutlich schlechter ausgefallen.

Während das Ergebnis kaum vom Plan abweicht, sei die Entwicklung in den einzelnen Monaten teilweise sehr sprunghaft gewesen, sagte Beigeordneter Benjamin Laber, und die vorliegende "Punktlandung" sei erst durch mehrfaches Nachsteuern durch Bund und Land erreicht worden. Dass diese so kommen würde, hatte die Stadt Buchen vor einem Jahr vorausgesehen und auf einen Nachtragshaushalt oder eine Haushaltssperre verzichtet. "Die vorliegenden Zahlen bestätigen, dass die darauffolgende mutige Entscheidung des Gemeinderates, dem Verwaltungsvorschlag zu folgen, die richtige war", betonte Laber.

In Summe ergibt sich ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 2,7 Millionen Euro. Diese Summe wird der Rücklage zugeführt, die dadurch auf 40 Millionen Euro anwächst. "Wir haben dennoch kein Geld zum Verteilen übrig", sagte der Kämmerer und wies auf die vielen Baustellen – tatsächliche und im übertragenen Sinn – in der Kernstadt und in den Stadtteilen hin: von der Erschließung neuer Baugebiete über die Sanierung der Marktstraße bis hin zur millionenschweren BGB-Erweiterung. Durch die hohe jährliche Tilgung von gut einer Million Euro hat sich die Pro- Kopf-Verschuldung der Stadt (inklusive Eigenbetrieb Dienstleistungen und Bäder) um etwa 46 Euro auf 345 Euro reduziert.

"Wir dürfen uns freuen, sollten aber nicht in Jubel ausbrechen", betonte Laber mit dem Blick auf kommende Aufgaben. In Sachen Steueraufkommen würden die Gemeinden in Baden-Württemberg wohl erst 2022 das Niveau von 2019 erreichen. Daneben sei nicht mehr mit solchen Hilfen von Bund und Land wie 2020 zu rechnen. "Im Land wie auch in Buchen werden die Nachwirkungen der krisenbedingt aufgelaufenen Kosten erst in künftigen Jahren vollständig zu spüren sein", gab er zu bedenken.

"Wir sind dankbar für das gute Jahr", sagte auch Bürgermeister Burger, "aber wir wissen, dass es so nicht weitergehen wird." Buchen habe 2020 von den Top-Steuerjahren 2018 und 2019 profitiert. Dieser glückliche Umstand und das solide Wirtschaften hätten zu dem guten Ergebnis geführt.

Viel Lob für die umsichtige Arbeit im Rathaus, aber auch mahnende Worte, angesichts der guten Zahlen nicht übermütig zu werden, gab es von den drei Ratsfraktionen. "Unser Schiff liegt weiter auf Kurs", stellte Fraktionsvorsitzender Dr. Harald Genzwürker für die CDU fest. Das stattliche Plus bedeute aber keineswegs, dass nun Geld für neue Wünsche übrig sei: Hier gelte es auch in Zukunft, sorgfältig zwischen dem Wünschenswerten und dem Machbaren abzuwägen. "Wir sind gerüstet, für die auf uns zukommenden großen Aufgaben", erklärte Fraktionsvorsitzender Martin Hahn für die Freien Wähler und ging wie die übrigen Redner auch kurz auf die um 46 Euro gesunkene Pro-Kopf-Verschuldung ein.

"Es war richtig, in der ungewissen Zeit vorsichtig zu planen", betonte Markus Dosch für die SPD/Grün-Links-Fraktion. Dass das Ergebnis trotz der Coronakrise über dem Plan liegt, zeige, "dass die große Politik in der schweren Zeit doch nicht jeden hängen lässt"