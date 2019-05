Buchen. Wer im Wald "Am kleinen Roth" Richtung Waldschwimmbad spazieren geht, dem fällt eine rund 40 mal 25 Meter große Rodungsfläche auf. Überwiegend Hainbuchen- und Haselnussbüsche sind gefällt worden: Die Fläche ist ein wichtiger Teil des neuen Walderlebnis- und Lehrpfades, den die Stadt Buchen mit finanzieller Unterstützung des Naturparks Neckartal-Odenwald realisiert.

Dieser rund 2,7 Kilometer lange Rundweg ist ein weiterer Bestandteil des "Grünen Bandes". Die Idee einer zusammenhängenden Parklandschaft entlang der renaturierten Morre mit Erholungs- und Unterhaltungsmöglichkeiten, verbunden mit einem effizienten Hochwasserschutz, hat 2017 einen Preis erhalten im Ideenwettbewerb "Quartier 2020" des Sozialministeriums. Das "Grüne Band" soll wachsen; zum Hollersee, dem Waldschwimmbad, der Morre im Mühltal, dem "Alla hopp!"-Gelände mit dem bald benachbarten Mehrgenerationentreff, den Sport- und Erholungsanlagen am Schulzentrum und dem Tierpark Hasenwald gesellt sich nun ein Walderlebnis- und Lehrpfad. Förster Bernhard Linsler will die meisten Arbeiten bis Juli abgeschlossen haben. Auf der gerodeten Fläche entsteht eine Rast- und Schutzhütte mit Sitzgelegenheiten, einem Barfußpfad, einem Balancierareal und einer Wackelbrücke. Darüber hinaus sind Infotafeln zu Waldthemen geplant und Stationen, an denen körperliche Betätigung angesagt ist. "Buchen ist sehr waldreich. Dass dieser Wald mit seiner Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion für uns alle eine ganz wichtige Rolle spielt, soll durch diesen Pfad in Erinnerung gerufen werden", ergänzt Bürgermeister Roland Burger.