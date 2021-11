Buchen. (rüb/tra) "Das war große Klasse", freut sich Impfarzt Dr. Tilo Strittmatter über den Ablauf der offenen Impfaktion, zu der man ohne Anmeldungen kommen konnte. Der guten Vorbereitung und der guten Organisation durch den TSV Buchen – an der Spitze Gabi und Kurt Bonaszewski sowie Brigitte und Manfred Röckel – sei es zu verdanken, dass in nur fünfeinhalb Stunden 140 Impfungen verabreicht wurden: "Das ist unglaublich viel!"

Jedoch war die Anzahl der Impfwilligen weitaus größer als die Zahl der letztendlich möglichen Impfungen. "Es kamen rund 400 Personen, und die Schlange reichte fast bis zur Aldi-Filiale", sagt Kurz Bonaszewski am Tag nach der Impfaktion im Gespräch mit der RNZ. Viele mussten somit ohne Immunisierung wieder nach Hause gehen. Bei einigen sei, so der TSV-Vorsitzende, der Frust entsprechend groß gewesen. Er wäre froh, wenn die Impfungen mit weniger Bürokratie verbunden wären. "Das ist die Engstelle", unterstreicht Kurt Bonaszewski.

Der TSV hat den Ablauf sehr gut organisiert. Foto: Rüdiger Busch

Die eigentliche Impfung benötigt nur wenig Zeit. Der Knackpunkt sei vielmehr der administrative Aufwand, also das Ausfüllen der Formulare und die Eingabe in den Computer. Hier könne Zeit eingespart und damit die Zahl der Impfungen in einem vorgegebenen Zeitraum erhöht werden, sagt auch Strittmatter.

Dr. Tilo Strittmatter hat als Impfarzt mit mobilen Teams der SLK-Kliniken in der Region schon eine Reihe von Aktionen initiiert und begleitet – die erste beim Buchener Autosonntag am 10. Oktober. "Damals war die Nachfrage überschaubar", erinnert sich der Arzt. Heute, sieben Wochen später, ist die Situation eine gänzlich andere: "Wir werden überrannt wie bei einer Sturmflut!"

Das liegt zum einen natürlich an der großen Nachfrage nach Booster-Impfungen. Aber auch Erstimpfungen stehen nach den jüngsten Verschärfungen wie 3G am Arbeitsplatz deutlich höher im Kurs als noch vor einigen Wochen. Das spiegelt sich auch in der Impfstatistik vom Sonntag wider, 48 von 140 Impfungen in der TSV-Halle waren Erstimpfungen. "So eine hohe Quote hatten wir noch nie", berichtet Dr. Strittmatter.

Damit das Team in Ruhe impfen konnte, hatte der TSV im Hintergrund viel zu tun: Mit sechs Helfern waren seitens des TSV Kurt Bonaszewski sowie Brigitte Röckel und Manfred Röckel aktiv und stellten unter anderem Partyzelte auf, in denen diskret geimpft werden konnte.

Der Aufwand war auch für Strittmatter und die Medizinischen Fachangestellten Martina Finkel und Sabine Schick von den SLK-Kliniken Heilbronn groß. Zur reinen Impfzeit kommen nämlich auch noch die Fahrten hinzu. "Aber der Einsatz lohnt sich", sagt Dr. Strittmatter.

Dieser Meinung ist auch der TSV-Vorsitzende: "Auch wenn viele wieder gehen mussten, sind es nun dennoch rund 140 Personen mehr, die gesund bleiben."

Sowohl der TSV-Vorsitzende als auch der Mediziner hoffen, dass neben dem Impfstützpunkt in Fahrenbach nun auch der Impfstützpunkt in Bödigheim möglichst bald in Betrieb geht – damit die Wege kürzer werden und die Zahl der Impfungen im Landkreis weiter steigt. Dafür ist es aber erforderlich, dass sich ausreichend medizinisches Personal meldet.