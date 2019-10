Buchen. (RNZ) Das Union Bauzentrum Hornbach in Buchen feiert am Samstag, 12. Oktober, und Sonntag, 13. Oktober, ein Oktoberfest. Der Anlass ist die gelungene Erweiterung einer überdachten Lagerhalle, die es ermöglicht, zukünftig noch mehr Waren trocken zu lagern. Am Samstag ist von 7 bis 16 Uhr geöffnet, am Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Für das leibliche Wohl der Besucher ist gesorgt und es wartet zudem eine Rabattaktion.

"Wir bedanken und bei unseren Kunden für die Geduld und das Verständnis während der Umbauphase, in der die Parkmöglichkeiten eingeschränkt waren", sagt Niederlassungsleiter Michael Ruppert, der mit der Kundenresonanz sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich sehr zufrieden ist. Sein Dank und der Dank der Geschäftsleitung richtet sich besonders auch an die Mitarbeiter, da der Umbau ohne ihr Engagement und ihre Leistung nicht möglich gewesen wäre.